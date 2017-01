Neu Delhi Gewalt gegen Frauen: Indiens Frauen kämpfen weiter

Ein Mann in Indien soll 500 Mädchen in Neu Delhi vergewaltigt haben. In der Silvesternacht kam es zu massenhaften sexuellen Belästigungen von Frau in Bangalore. Immer noch werden viele Frauen in Indien missbraucht und vergewaltigt. Nur langsam ändert sich dort das Frauenbild

In seiner Tasche trug der Täter einen Zettel mit dem Namen von Mädchenschulen: Fast 13 Jahre lang lauerte Sunil Rastogi Hunderten von Schülerinnen in der indischen Hauptstadt Neu Delhi auf ihrem Heimweg auf. Mit kleinen Geschenken lockte der 38-jährige Schneider, erst vor Kurzem festgenommen wurde, die Kinder zwischen sieben und elf Jahren an einen abgelegenen Ort: ein verlassenes Treppenhaus, eine alte Lagerhalle oder ein einsamer Weg in Neu Ashok Nagar, einem Viertel im Osten der 15-Millionen Metropole. Sunil gestand der Polizei, im Laufe der Jahre mehr als 500 Mädchen vergewaltigt zu haben. Um die 2500 Opfern soll er versucht haben, sexuell zu missbrauchen. Aus Scham und Furcht vor der sozialen Schande schwiegen die meisten Eltern der Kinder. Anzeigen bei der Polizei gab es kaum.

Ortswechsel in die Millionenstadt Bangalore, im Bundesstaat Karnataka. Einen Tag nach den Neujahrsfeiern beginnen lokale Medien zu berichten, dass Frauen in der Silvesternacht massenweise auf der Straße sexuell belästigt worden seien. Die Polizei meldete jedoch, es habe keine einzige Anzeige wegen sexueller Übergriffe gegeben. Die Debatte, die gerade in Indien deswegen entbrannt ist, erinnert in Teilen an das, was in der Silvesternacht in Köln 2015/16 geschah.

„Solche Dinge passieren eben“, wird der Innenminster des Bundesstaates Karnataka Parameshwara in zahlreichen Medien zitiert. Demnach kritisierte er nicht die Taten, sondern die jungen Frauen Indiens dafür, dass sie einen zu westlichen Lebensstil hätten. Die Äußerungen sorgten für einen Aufschrei. Daraufhin ruderte Parameshwara zurück. „Ich wurde falsch zitiert“, sagte er auf einer Pressekonferenz. „Der Vorfall bereitet mir großen Schmerz. Die Polizei arbeitet an dem Fall.“

Missbrauch und Vergewaltigungen von Frauen in Indien sind leider keine Seltenheit. Das weiß auch Jyoti Atwal, Frauenrechtlerin und Professorin für Geschichte an der Jawaharlal Nehru University in Neu Delhi. Wenn sie über Frauenrechte in Indien spricht, dann redet sie schnell und viel. „Hört auf, über Kultur zu reden, sondern erlasst strengere Gesetze“, sagt sie dann. Die streitbare Frauenrechtlerin ist seit spätestens Ende 2012 eine bekannte Stimme in Indien, wenn es um gesellschaftlichen Wandel und um die Rolle der Frau im Land geht.

„Vor vier Jahren war eine starke Wut zu spüren, auch an der Universität“, sagt Atwal. Damals, am 16. Dezember 2012, geschah ein derart brutales Verbrechen, dass es die indischen Medien bis heute beschäftigt und das Bild des Landes bis heute prägt. Sechs Männer überfielen, folterten und vergewaltigten eine 23-Jährige Studentin so brutal, dass sie zwei Wochen später an ihren Verletzungen starb. Das Verbrechen passierte nicht irgendwo auf dem Land, sondern mitten in der Hauptstadt Neu Delhi, mitten im modernen, jungen und kosmopolitischen Indien.

Zwar hat Indien als Reaktion darauf das Strafmaß verschärft. Vergewaltigern droht in besonders schweren Fällen die Todesstrafe. Auch wurde die zuvor sehr enge rechtliche Definition einer Vergewaltigung ausgeweitet und es wurden Gerichte geschaffen, um Vergewaltigungsfälle schneller bearbeiten zu können. Lücken gibt es aber immer noch: Vergewaltigungen in der Ehe sind immer noch nicht strafbar, und der Opferschutz ist lückenhaft, sodass Frauen schlecht vor Drohungen der Täter geschützt sind und ihre Anzeigen immer noch zurückziehen, auch wenn die Zahl der Anzeigen insgesamt trotzdem gestiegen ist. Weiterhin werden die Opfer sexueller Gewalt in dem streng konservativen Land stigmatisiert. Auch sexueller Missbrauch an Kindern ist ein Tabu, über das aber kaum diskutiert wird. „Dieses Land braucht eine Revolution, und Frauen müssen sie anführen“, sagt Atwal.

Neues Rollenverständnis

Das Frauenbild in der indischen Gesellschaft wandelt sich langsam: Starke Wegbereiterin sind zum Beispiel Sakshi Malik und Deepa Karmakar. Malik und Sindhu waren die einzigen Sportlerinnen, die bei den Olympischen Spielen 2016 Medaillen für Indien gewannen. „Es ist der Tag der Frauen“ und „zwei Frauen lassen eine Milliarde Menschen lächeln“, lauteten die Schlagzeilen in den indischen Zeitungen.

Fortschritte gibt es auch auf anderen Gebieten. Nach langem Kampf vor Gericht dürfen Frauen seit 2016 zwei wichtige religiöse Stätten betreten, die ihnen vorher verschlossen waren. Jetzt dürfen Frauen in den Hindu-Tempels Shani Shingnapur und die Haji Ali Moschee betreten. (dpa)