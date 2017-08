vor 1 Stunde dpa Nordhausen Getötete Studentin aus Baden-Württemberg: 26-Jähriger kommt vor Haftrichter

Der Tatverdächtige im Fall der getöteten Studentin im thüringischen Nordhausen soll an diesem Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Der 26 Jahre alte Student steht im Verdacht, die 22-Jährige aus Baden-Württemberg gewaltsam getötet zu haben. Die Studentin wurde in der Nacht zum Dienstag von Rettungskräften in einer Wohnung in Nordhausen leblos gefunden.



Der 26-Jährige wählte zuvor selbst den Notruf. Polizisten nahmen den Studenten noch vor Ort fest. Am Dienstag wurde er laut Polizei befragt. Ob und was er aussagte, sagten die Beamten mit Verweis auf die Ermittlungen nicht.