Geniestreich der Literatur: Was es braucht zum großen Autor

Ein "todernster" Einblick in die Gedankenwelt eines Schriftstellers

Roland Wallisch setzte sich an die Tastatur, öffnete Word, klickte auf „neu“ und schrieb eine seiner Betrachtungen nieder. Er liebte diesen Schaffensprozess, auch wenn ihm dasSchreiben keineswegs leicht von der Hand ging. Aber am Ende, so hoffte er, würden ihn seine Texte in den Olymp der großen Autoren unseres Jahrhunderts heben. Das war bislang noch nicht gelungen, was ihm einigermaßen unerklärlich schien. Wie konnte man beispielsweise seine genialen Worterfindungen ignorieren? Er fühlte sich diesbezüglich Martin Walser absolut ebenbürtig. Seine „Satzflussverfertigungsbetrachtung“, mit der er einst, analog zu Heinrich von Kleists Traktat über das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Reden, den Prozess des Verfertigens von Sätzen beim Schreiben erörterte, war nicht minder einfallsreich als Walsers Wortschöpfung „Entblößungsverbergungssprache“, dachte er. Aber es half nichts. Kein Anruf von Rowohlt, keiner von Suhrkamp oder anderer namhafter Verlage, die mit Wallischs zugleich beschwingten wie tiefschürfenden Betrachtungen das große Geschäft gewittert hätten. Wenn es wenigstens einmal einen Verriss seiner Texte durch einen dieser Großkritiker von der „FAZ“ oder der „Süddeutschen“ gegeben hätte, um sie auf diese Weise bekannt zu machen. Hat es aber nie gegeben. Nicht einmal Google nahm Notiz von seiner Satzflussverfertigungsbetrachtung – eines der seltenen Male, bei der diese sonst so gesprächige Suchmaschine keine Antwort fand. Einzig die digitale Version seiner geliebten Tageszeitung, die sich bereit erklärte, hin und wieder Texte von ihm zu veröffentlichen, spuckte auf Nachfrage seine Satzflussverfertigungsbetrachtung aus.

Roland Wallisch überdachte noch einmal seinen Stil – und fasste nach reiflicher Überlegung einen Entschluss: Er würde fortan in dritter Person über sich schreiben, sich selbst als Protagonisten seiner Geschichten ins Spiel bringen. Und zwar nicht wie Walser, der sich zu diesem Zweck im Roman hinter seinem Alter Ego Tassilo Meßmer versteckt. Sondern offen. Er, der Autor Roland Wallisch, würde Roland Wallisch als Figur einführen. Immerhin hatte der französische Autor Michel Houellebecq mit dieser Methode einen wichtigen Literaturpreis gewonnen. Auch der Holländer Leon de Winter mischte in seinem Roman „Ein gutes Herz“ einen Leon de Winter unter die handelnden Personen. Davon versprach sich nun auch Wallisch Erfolg. Dieses Verwirrspiel, so dachte er, muss die Literaturkritik doch geradezu herausfordern. Wie viel Roland Wallisch, Autor, steckt in diesem Roland Wallisch, Romanfigur? Allein die Erörterung dieser Frage würde die Feuilleton-Spalten füllen. Jawohl, das würde den Durchbruch bringen. Oder wenigstens ein „Like“ bei Facebook. Immerhin.