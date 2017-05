London Geheimes Treffen im Buckingham-Palast: Was das Internet dazu sagt

London in Aufruhr: Ein Notfalltreffen der Mitarbeiter des Buckingham Palast hat weltweit für Spekulationen gesorgt. Wir haben einige Stimmen aus den sozialen Medien gesammelt.

Die Welt atmet auf: Prinz Philip und der Queen geht es gut, niemand ist schwanger und die Corgies sind vermutlich auch wohlauf. Lediglich Prinz Philip (95) hat angekündigt, ab Herbst von allen offiziellen Verpflichtungen zurückzutreten. Das gab der Buckingham-Palast am Donnerstag in London offiziell bekannt.



Zuvor hatte der Palast seine Mitarbeiter zu einem dringenden Treffen zusammengerufen. „Wir haben mehrere solcher Treffen im Jahr, das ist nicht ungewöhnlich“, so eine Palastsprecherin. In britischen Medien gab es dennoch wegen des recht kurzfristig einberufenen Treffens zahlreiche Spekulationen über den Grund.



Bereits nach kurzer Zeit befanden sich etliche Medienvertreter rings um den Buckingham Palast.

Breaking news: Phil is fine and thanks everyone for their concern. #BuckinghamPalace pic.twitter.com/p97pAZxpPS — Andrea Williams (@andreaMwill) 4. Mai 2017

Twitter still not broken.... hold back the announcement for 2 hours... that'll teach em! #royaldecree #BuckinghamPalace pic.twitter.com/WMqQ3o9Xg9 — Steve King (@findstevek) 4. Mai 2017

Another possibility:

The #Queen is releasing a vinyl box set with remastered rarities, b-sides and three unreleased tracks#BuckinghamPalace pic.twitter.com/Jdjnbf2ylf — Craig Winneker (@CraigWinneker) 4. Mai 2017

Queen to announce it was actually HER who 'Let the dogs out'.#BuckinghamPalace pic.twitter.com/vjY9fVhKFs — Richard Harris (@cigarboyrick82) 4. Mai 2017

#BreakingNews The REAL reason behind the early meeting.....video from the Queens Bedroom. #BuckinghamPalace pic.twitter.com/xZ69Owuuxg — Kent Marama (@copyrightkent) 4. Mai 2017

The Queen to shortly reveal the appointment of our new Government. #buckinghampalace #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/ck98gBSpoW — Liam Davies (@LJDavies42) 4. Mai 2017

Und dann hat nur jemand ihre geheimen Pimm's-Vorräte leergesüppelt und sie macht den Mitarbeitern jetzt die Hölle heiß. #BuckinghamPalace — Jules (@jules79) 4. Mai 2017

Die #Queen kündigt bestimmt ein Helene Fischer-Konzert im #BuckinghamPalace an, damit in England endlich auch mal wieder Freude herrscht. — Fatima (@fatimahamburg) 4. Mai 2017

