Usedom/Lübeck Gefährliches Wintermärchen: Arktische Kälte fordert erste Todesopfer in Europa

Das Sturmtief „Axel“ fegt über Deutschland hinweg und bringt die arktische Kälte mit. An der Ostsee sorgt die Sturmflut für zahlreiche Schäden. In Hamburg muss die Feuerwehr in fünf Stunden bis zu 210 Mal ausrücken. Auch Rest-Europa leidet unter Kälte und Schnee - erste Todesopfer gibt es bereits.

Wenn selbst die Moskauer Behörden von „ungewöhnlich kaltem Wetter“ sprechen, dann ist es wirklich kalt. Und diese Kältewelle namens Sturmtief „Axel“ lässt nicht nur in Russland die Zähne klappern, sondern auch in weiten Teilen Europas. Während die winterliche Sturmflut an der Ostsee für Verwüstungen sorgt, herrscht in weiten Teilen Deutschlands eisige Kälte. In der Nacht zum Freitag zeigte das Thermometer in einigen Großstädten bis zu minus zehn Grad an, auf der Zugspitze wurden minus 26,9 Grad erreicht, den niedrigsten Wert verzeichnete das sächsische Oderwitz in der Oberlausitz mit minus 29,1 Grad.



Bevor die Eiseskälte nach Deutschland gezogen ist, hatte sie Lappland bereits Temperaturen von etwa minus 40 Grad beschert. In weiten Teilen der Alpen in der Schweiz und in Österreich herrschte am Wochenende nach Angaben der Lawinenwarndienste „erhebliche Lawinengefahr“. Im Schweizer Kanton Wallis wurde am Freitag ein 28-Jähriger Skifahrer aus Frankreich von einem 400 Meter langen Schneebrett in den Tod gerissen. Im Tiroler Skigebiet Fieberbrunn überlebte ein deutscher Wintersportler am Freitag einen Lawinenabgang, wie die Polizei am Wochenende mitteilte.

Auch in Neapel in Italien, wo sonst höchst selten Schneeflocken den Boden berühren, hat es geschneit. In den kürzlich von Erdbeben heimgesuchten Gebieten in Mittelitalien machten Schnee und klirrende Kälte den Menschen besonders zu schaffen. In weiten Teilen des Landes kam der Verkehr zum Erliegen – auch in südlichen Regionen wie Apulien, Kampanien und Sizilien. Allein in Italien und Polen erfroren binnen zwei Tagen 17 Menschen, weitere Kältetote gab es unter anderem in Bulgarien und Russland. Moskau feierte die kältesten orthodoxen Weihnachten seit 120 Jahren. Die Kälte dürfte noch bis Sonntag anhalten.

Sturm und Schnee sorgten in Griechenland für Verkehrschaos: Der Fährverkehr wurde lahmgelegt, erst am Freitagvormittag konnten zumindest die größeren Fähren aus Piräus auslaufen. Zahlreiche Landstraßen in den Provinzen Epirus und Mazedonien waren nur mit Schneeketten befahrbar. Zahlreiche Städte in Griechenland öffneten beheizte Hallen für Obdachlose, die Schutz suchen.

Sturmfluten an der Ostsee

Tief „Axel“ ist auch verantwortlich für die stärkste Ostsee-Sturmflut seit mehr als zehn Jahren und hat an der deutschen Küste schwere Spuren hinterlassen. Am Strand von Binz und Prora in Mecklenburg-Vorpommern brach die Düne streckenweise in einer Tiefe von drei bis acht Metern ab. Experten rechnen mit Millionenschäden. Nach einem Höhepunkt in der Nacht zum Donnerstag sanken die Pegelstände entlang der Ostsee überall wieder.

Während im Norden die Wellen peitschten, herrschten andernorts Schnee- und Eisglätte. In Lübeck und Flensburg wurden viele Autos aus den Fluten gezogen. Mehrere Keller in Lübeck und Neustadt in Holstein liefen voll. In Kiel mussten mehrere Straßen für den Verkehr gesperrt werden. Auch mehrere Autobahnen sind wegen zahlreichen Verkehrsunfällen gesperrt worden. Bei einem Zusammenstoß eines Lastwagens, eines Autos und eines Kleintransporters auf der A4 bei Erfurt wurden neun Menschen schwer verletzt.

Fußgänger stürzen bei Blitzeis - 210 Feuerwehreinsätze in Hamburg

Dutzende Fußgänger sind am Samstag in Hamburg bei Blitzeis ausgerutscht und haben sich Verletzungen zugezogen. Innerhalb von fünf Stunden rückten die Feuerwehr und weitere Hilfsorganisationen 210 Mal zu wetterbedingten Unfällen aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Fußgänger zogen sich bei den Stürzen demnach Knochenbrüche, Platzwunden, Prellungen und Zerrungen zu. Lebensgefährliche Verletzungen seien nicht dabei gewesen. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser.

Für ein paar strahlende Augen hat Sturmtief „Axel“ aber auch gesorgt: nämlich auf der ostfriesischen Insel Langeoog: Über mehrere Kilometer hat sich dort ein bunter Teppich aus Überraschungseiern am Strand ausgebreitet. Die blauen, gelben und roten Plastikeier sind offensichtlich irgendwo über Bord gegangen. Meterhohe Wellen von Sturmtief „Axel“ haben sie aus der Nordsee an die Insel gespült – zur Freude vieler Kinder und Erwachsener.



Wetteraussichten

Der Winter zeigt am Wochenende verschiedene Facetten: Auf eine weitere Frostnacht sollte in Deutschland ein sonniger Wintertag am Samstag folgen, aber auch Schnee und örtlich Glatteis durch überfrierende Nässe. Das Hoch „Angelika“ werde am Wochenende vielerorts weiter für klassisches Winterwetter sorgen, hieß es von den Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes. Im Tagesverlauf des Samstags soll es in der Mitte und im Süden Deutschlands schneien. Auf den gefrorenen Böden könne sich dort Glatteis bilden, hieß es weiter. Die Temperaturen steigen am Samstag auf etwa vier Grad. Am Sonntag dürfte es vor allem im Süden und Sachsen schneien. (dpa)