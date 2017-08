Sie waren zu Wanderungen und Bergsteigertouren aufgebrochen, dann passierte das Unglück: nach dem gewaltigen Bergsturz in Graubünden fehlt von acht Menschen weiter jede Spur.

Large scale rock avalanch at Pizzo Cengalo, in the Bregaglia Valley, southern Switzerland today! WOW! Video: Michele Battoraro pic.twitter.com/aCvlN6Z2Mu — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 23. August 2017

Was ist ein Bergsturz?



Wenn riesige Gesteinsmassen aus einem Felsmassiv herausbrechen, sprechen Geologen von einem Bergsturz. Sie verwenden den Begriff in der Regel, wenn sich mindestens eine Million Kubikmeter Schutt oder Felsen lösen. Bei kleineren Volumina ist eher von einem Felssturz oder im geringsten Fall von Steinschlag die Rede.



Natürliche Prozesse wie Tauen oder Gefrieren tragen zur Verwitterung des Gesteins bei. Erdbeben, extreme Regenfälle oder abschmelzende Gletscher können die Katastrophe auslösen. Bergstürze kündigen sich meist schon Tage oder Wochen vorher durch zunehmenden Steinschlag an. Mit Geschwindigkeiten von mehr als 140 Stundenkilometern bewegen sich die Fels- und Schuttmassen kilometerweit, verursachen gewaltige Schäden und verändern das gesamte Landschaftsbild.



Der Goldauer Bergsturz von 1806 gilt als eine der bisher größten Naturkatastrophen der Schweiz. 30 bis 40 Millionen Kubikmeter Gestein stürzten damals vom Südhang des Rossberges (Kanton Schwyz) ins Tal und zerstörten mehrere Dörfer. Mehr als 450 Menschen kamen ums Leben.

Nach dem gewaltigen Felssturz in der Schweiz ist die Suche nach acht Vermissten am Freitag fortgesetzt worden. Die Rettungskräfte sind vor allem mit Hubschraubern im Einsatz. Es werden auch Bergungsspezialisten mit Suchhunden in das Geröllfeld abgeseilt, die dort nach Spuren der Wanderer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz suchen.Die Suchaktion ist gefährlich: Die Geräll- und Schlammlawine, die sich ins Tal geschoben hat, könnte durch Wassereinschuss immer wieder in Bewegung geraten. Es drohen weitere Felsabbrüche.In den höheren Lagen zeigte sich ein Bild der Verwüstung, berichteten Retter a, Donnerstag im Schweizer Fernsehen. Der Schutt türme sich dort 40 bis 50 Meter hoch auf. Die acht vermissten Wanderer und Bergsteiger hätten in der Sciora-Hütte übernachtet und seien am Mittwoch zwei Stunden vor dem Bergsturz losgegangen, berichtete Hüttenwart Reto Salis-Hofmeister dem Sender SRF.Angehörige und Polizei konnten sie seit dem nicht mehr erreichen. Zuerst waren Unmengen Fels und Geröll von der Spitze des 3369 Meter hohen Piz Cengalo abgebrochen und ins Tal gedonnert. Anschließend bildete sich ein Murgang, der in seiner Schnelligkeit und seinem Ausmaß die Experten überraschte. Dabei handelt es sich um eine Geröll- und Schlammlawine, die sich mit ungeheurer Kraft ins Tal bewegt und alles zerstört, was im Weg ist. Drohen-Aufnahmen zeigten eine riesige graue Schlammwüste.Genau in dieser Region rund 35 Kilometer südwestlich von St. Moritz lief nach einem früheren Bergsturz 2011 und mehreren Murgängen 2012 ein Forschungsprojekt. Die Arbeitsgemeinschaft Alpenländer hat dort die Ursachen von Fels- und Bergstürzen in Permafrostgebieten erforscht. Im Juli seien die letzten Messungen vorgenommen worden, sagte Martin Keiser, Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden, im Fernsehen SRF. „Deshalb war man auf einen Bergsturz vorbereitet.“Die Gletscherschmelze habe zu dem Bergsturz beigetragen, sagte die Permafrostforscherin Marcia Phillips vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung der Zeitung „Tages-Anzeiger“. „Auch der Gletscher am Cengalo ist stark abgeschmolzen und dadurch verlor der Fels eine Stütze und wurde instabiler. Diese Konstellation ist grundsätzlich eine Gefahr im Gebirge“, zitierte die Zeitung sie.