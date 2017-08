vor 1 Stunde dpa Bondo Gefährliche Aufräumarbeiten nach Bergsturz in der Schweiz - Weitere Felsabbrüche befürchtet

Nach dem gewaltigen Bergsturz in der Schweiz sind in dem Ort Bondo im Kanton Graubünden die Aufräumarbeiten in vollem Gang. Einsatzkräfte waren am Dienstag mit schwerem Gerät im Einsatz, wie die Zeitung „Südostschweiz“ berichtete.