Berlin/Wiesbaden Gang zum Supermarkt: Lebensmittelpreise 2016 überdurchschnittlich gestiegen

Jahr für Jahr wird der Einkauf teurer, wenn auch das Plus wieder unter einem Prozent liegt. Vor der Grünen Woche betonen die Bauern: Sie brauchen höhere Preise - für mehr Tierwohl.

Stabile Preise für 2017 erwartet

Bauern wieder zuversichtlicher

Supermarktkunden mussten auch 2016 mehr Geld für Nahrungsmittel ausgeben. Die Preise stiegen gemessen am Vorjahr um 0,8 Prozent und lagen damit wieder über der allgemeinen Teuerungsrate von 0,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.Am stärksten verteuerten sich Gemüse, Obst und Fisch. Die Mehrheit der Lebensmittelproduzenten geht davon aus, dass in diesem Jahr die Verkaufspreise in etwa gleich bleiben, wie Christoph Minhoff, der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie, in Berlin sagte. „Der Wettbewerb bleibt hart“, erläuterte Minhoff vor der Agrarmesse Grüne Woche, die am Donnerstagabend eröffnet wird. Trotz steigender Kosten könnten Produzenten deshalb nur bedingt höhere Preise beim Handel durchsetzen. „Die Verbraucher erwarten von Lebensmitteln mehr Qualität und mehr Nachhaltigkeit - aber zum gleichen Preis.“Nach zwei Krisenjahren mit geschrumpften Gewinnen kommen die Bauern wieder zuversichtlicher nach Berlin. „Man ist wieder verhalten optimistisch, weiß aber, dass die Talsohle noch nicht ganz durchschritten ist“, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied. Positiv wirke, dass der Milchpreis gestiegen sei und auch die Schweinepreise trotz starker Schwankungen nicht mehr auf dem Tiefstand verharrten. Die Getreidepreise dümpelten indes weiter. Im vergangenen Jahr hatten lediglich die Bio-Bauern ihre Einkommen verbessert.Auch die Ernährungsindustrie äußerte sich verhalten optimistisch. Sie geht davon aus, dass der Branchenumsatz im vergangenen Jahr um zwei Prozent auf 172 Milliarden Euro wuchs. Mit 56,6 Milliarden Euro entfalle knapp ein Drittel davon auf den Export.