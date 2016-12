Berlin "Fürchtet euch nicht": So titeln deutsche Tageszeitungen nach dem Anschlag in Berlin

"Fürchtet euch nicht": So titeln deutsche Tageszeitungen nach dem Anschlag in Berlin

Mit dem Anschlag in Berlin am Montagabend hat der Terror Deutschland mitten ins Herz getroffen. Trauer und Angst beherrschen auch die Titelseiten der deutschen Tageszeitungen. Ein Überblick.

Der Terror hat Berlin erreicht: Am Montagabend ist ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. Zwölf Menschen wurden bei dem Anschlag getötet. Seitdem beherrschen Trauer und Angst Deutschland. Wie geht man damit um? Wer ist der Täter? Noch sind nicht alle Hintergründe der schrecklicken Tat klar. Entsetzen und Trauer, aber auch Appelle gegen die Angst, sind heute Thema auf den Titelseiten deutscher Tageszeitungen. Ein Überblick: