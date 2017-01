Washington Für die Nerven: Gratis-Joints während der Trump-Vereidigung in Washington

Während der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump sind am Freitag hunderte Cannabis-Aktivisten durch Washington gezogen und haben kostenlose Joints verteilt.

Die Gruppe DCMJ (D.C. Marihuana Coalition) teilte mit, sie habe 8500 Marihuana-Zigaretten verteilt - aufgrund der "überwältigenden" Nachfrage mehr als doppelt so viele wie ursprünglich geplant. Freiwillige hätten "drei Wochen lang Joints gedreht", sagte einer der Organisatoren, Alan Amsterdam.Die Gruppe wollte mit der Aktion darauf aufmerksam machen, dass der Konsum der Droge in der US-Hauptstadt legal ist, und dafür werben, dass dies so bleibt. Trumps designierter Justizminister Jeff Sessions ist ein Gegner der Legalisierung von Cannabis.Als politische Aktion wollten die Organisatoren die Aktion aber nicht verstanden wissen: "Das ist eine unparteiische Veranstaltung", sagte Amsterdam. "Wir begrüßen die Unterstützer von Trump, (Hillary) Clinton und Bernie (Sanders). Jeder, der für Cannabis ist, ist willkommen."Seit rund zwei Jahren ist es in der US-Hauptstadt Washington D.C. erlaubt, bis zu sechs Cannabis-Pflanzen zu Hause zu haben und bis zu 56 Gramm Marihuana zu besitzen oder weiterzugeben. Es ist allerdings verboten, die Droge in der Öffentlichkeit zu rauchen. Außerdem ist der Handel damit verboten. Die Befürworter der Legalisierung führen unter anderem die medizinische Wirkung von Cannabis als Argument an.