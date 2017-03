Stuttgart Frühlingshaftes Wetter: Die nächsten Tage werden sonnig und warm

Im Süden Baden-Württembergs wird es in den nächsten Tagen warm und sonnig. Die Temperaturen steigen auf bis zu 22 Grad.

Der Frühling zeigt sich in den nächsten Tagen von seiner sonnigen Seite. Für den Süden Baden-Württembergs werden kaum Wolken und viel Sonnenschein vorhergesagt. Am Donnerstag können die Temperaturen sogar auf bis zu 22 Grad steigen.



So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Dienstag: Im Süden Baden-Württembergs wird es am Dienstag sonnig und warm. Die Temperaturen steigen am Tag auf 15 bis 19 Grad. Gebietsweise schieben sich aber Wolken mit örtlichen Schauern vor die Sonne. Nachts fallen die Werte auf 5 bis 3 Grad zurück.

Auf den Bergen entstehen Quellwolken mit Regenschauern. Dort liegen die Temperaturen am Tag zwischen 7 und 16 Grad. Nachts sinken die Werte auf 3 Grad zurück.



Mittwoch: Im Süden gibt es am Mittwoch viel Sonnenschein und nur selten Wolken. Die Temperaturen steigen tagsüber auf 15 bis 19 Grad. Nachts fallen die Werte auf 6 bis 4 Grad.

Auch auf den Bergen scheint am Mittwoch vielfach die Sonne und es sind kaum Wolken zu sehen. Am Tag klettern die Temperaturen auf 8 bis 17 Grad. Nachts fallen die Werte auf 6 bis 4 Grad zurück.



Donnerstag: Am Donnerstag bleibt es im Süden Baden-Württembergs warm und sonnig. Die Höchstwerte liegen am Tag bei 16 bis 22 Grad. In der Nacht sinken die Werte auf 9 bis 3 Grad.

Auch auf den Bergen scheint die Sonne, begleitet von einigen Wolken. Am Tag liegen die Höchstwerte zwischen 10 und 18 Grad. nachts sinken sie auf 8 bis 6 Grad.



