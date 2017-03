Wiesbaden Frühlings-Höhepunkt am Freitag: Bis zu 25 Grad und Sonne in der Region

Deutschland wird zum Wärmepol Europas: Zum Ende der Woche gibt es noch einmal strahlenden Sonnenschein in der Region. Im Südwesten sind am Freitag sogar sommerliche Temperaturen von bis zu 25 Grad im Schatten zu erwarten.

So wird das Wetter am Wochenende in der Region

Warme Sonnenstrahlen, morgendliches Vogelgezwitscher und die ersten blühenden Krokusse, die aus dem Boden sprießen. Seit knapp einer Woche scheint der Frühling endlich in Deutschland angekommen zu sein. Vor allem im Süden Baden-Württembergs war es in den vergangenen Tagen sonnig und warm und auch die Nächte werden immer milder.Doch der März legt am Ende des Monats noch einmal kräftig nach: Der Frühling erreicht am Freitag seinen vorläufigen Höhepunkt mit Rekordtemperaturen. Laut Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net sind am Freitag in der Region sogar bis zu 25 Grad im Schatten zu erwarten. Nirgendwo sonst ist es damit am Freitag so warm in Europa wie bei uns in Deutschland. Auf Mallorca werden nur 21 Grad erreicht, in Madrid sogar nur 18 Grad. In Moskau friert man bei 3 Grad fast schon. Auch Rom liegt mit rund 24 Grad immer noch leicht hinter Deutschland zurück.Jedoch sei es für diese Jahreszeit aber auch viel zu warm, wie der Diplom-Meteorologe Dominik Jung weiter erklärt. "Wir erleben Temperaturen die eher für Ende Mai typisch sind, nicht aber für Ende März.“Bis zu 23 Grad sind am Donnerstag und Freitag in Konstanz und am Bodensee zu erwarten. Die Temperaturen sinken nachts auf bis zu 8 Grad.Im Schwarzwald klettern die Temperaturen auf bis zu 19 Grad. Die Nächte bleiben jedoch mit 3 Grad etwas kühler. Am Samstag und Sonntag kann es zu Regenschauern kommen.Im Hochrhein soll es sommerliche Temperaturen von bis zu 24 Grad am Freitag geben. Auch am Samstag soll das Wetter mit 21 Grad noch frühlingshaft und sonnig bleiben. Erst am Sonntag ist mit Regen zu rechnen. Die neue Woche im April beginnt jedoch wieder freundlich mit 18 Grad.Wir raten deshalb: Sonnenbrille auf und genießen!