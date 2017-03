Offenbach Frühling pausiert am Wochenende: Regen und Abkühlung in Sicht

Frühling pausiert am Wochenende: Regen und Abkühlung in Sicht

Der Frühling legt eine kleine Pause ein. Vom Anblick eines blauen Himmels und dem Gefühl wärmender Sonnenstrahlen müssen die Menschen in Deutschland in den kommenden Tagen erstmal Abschied nehmen.

Schuld daran ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes das Tief „Christoph“, das sich vom Nordwesten aus breit macht. Das Wetter zum Wochenende erinnere denn auch „eher an den Herbst“, sagte am Donnerstag der Meteorologe Lars Kirchhübel.Bei starken bis stürmischen Böen und manchmal auch längerem Regen dürfte die Lust auf Aktivitäten draußen am Wochenende gedämpft werden. Auch kühler kann es werden: „In den Hochlagen wirbeln am Samstag sogar wieder Schneeflocken durch die Luft“, warnte Kirchhübel. Mit Temperaturen von drei bis zwölf Grad wird es am Samstag deutlich kühler als in den Tagen zuvor.Am Donnerstag etwa wurden im Süden und Westen noch bis zu 21 Grad erwartet. Auch zu Wochenbeginn erwarten die Meteorologen eher unbeständiges Wetter mit Regen, Wind und Wolken.