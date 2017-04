Wetter Frostiger Frühling: April zeigt dem Südwesten die kalte Schulter

Der Winter ist zurück, zumindest vorübergehend. In der Nacht zum Dienstag ist das Thermometer in den Mittellagen im Südwesten unter Null Grad gefallen, teilweise fiel Schnee. Vorerst soll es kalt bleiben.

Besserung in Sicht

Polarluft aus dem Norden hat Baden-Württemberg mitten im Frühling ein spätes Wintergastspiel gebracht. In der Nacht zu Dienstag sanken die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf der Schwäbischen Alb bis zu drei Grad unter null. Vom höchsten Gipfel des Landes, dem Feldberg, wurden minus sechs Grad gemeldet. Es fielen ein paar Schneeflocken. Frostfrei blieb es vor allem in den tiefer gelegenen Landesteilen entlang des Rheins und am Bodensee. Mancherorts gerieten Autofahrer auf glatten Straßen ins Rutschen, es kam zu Unfällen.Eine Rückkehr des Winters im April komme schon mal vor, sagte DWD-Meteorologe Kai-Uwe Nerding am Dienstag. „Außergewöhnlich ist das nicht, alles im Rahmen.“ Ende der Woche soll es dann auch wieder in Richtung Frühling gehen. Von Sonntag an könnten in Baden-Württemberg wieder Temperaturen von 15 Grad erreicht werden.Da es auch in den kommenden Nächten vielerorts frostig werden soll, müssen sich Obstproduzenten über den Schutz bereits blühender Pflanzen Gedanken machen. Am Bodensee hat nach den warmen Tagen in den vergangenen Wochen unter anderem die Apfelblüte eingesetzt. „In dieser Zeit sind die Apfelbäume am empfindlichsten“, sagte Peter Triloff von der Marktgemeinschaft Bodenseeobst in Friedrichshafen. Vor allem die Nacht zum Freitag werde kritisch.Um die Pflanzen vor Frost zu schützen, könnten Landwirte beispielsweise ihre Hagelnetze schließen oder Dünger spritzen, um die Salzkonzentration in den Blättern und Blüten zu erhöhen. Zudem könne es helfen, das Gras zu mähen, damit der Boden mehr Wärme abgibt. Das seien allerdings höchstens Strohhalme, sagte Triloff. Ein wirksames Mittel gegen die Kälte sei die Frostberegnung - dabei bildet sich eine schützende Eisschicht um die Blüte. Das sei am Bodensee aber noch kaum verbreitet.Nach Angaben der Obst- und Gemüse-Absatzgenossenschaft Nordbaden (OGA) in Bruchsal kommt es in diesen Tagen zu einem drastischen Einbruch bei der Spargelernte. Da aber nach Ostern auch die Nachfrage deutlich geringer sei, dürften die Preise moderat bleiben, sagte Prokurist Karl-Martin Vielhauer.