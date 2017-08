vor 1 Stunde dpa Hamburg Frauenkopf gehört zur Leiche einer getöteten 48-Jährigen in Hamburg

Der am Dienstag entdeckte Frauenkopf in Hamburg gehört zur Leiche einer getöteten 48 Jahre alten Frau.

Das habe ein DNA-Test ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Taucher hatten den Kopf aus einem Kanal geborgen. Insgesamt sind in der Hansestadt seit Anfang August zwölf Leichenteile gefunden worden. Das Opfer ist laut Polizei eine Frau aus Äquatorialguinea, die in Hamburg als Prostituierte gearbeitet haben soll.