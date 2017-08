vor 1 Stunde dpa Aichelberg/München Frau bei Unfall auf A8 schwer verletzt - Lkw verliert Frischfleisch

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 im Kreis Göppingen ist eine 25 Jahre alte Frau schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Lastwagenfahrer einen vor ihm fahrenden Lkw am Montag aus bislang ungeklärter Ursache zu spät bemerkt und war in das Fahrzeug gekracht. Seine Beifahrerin wurde dabei schwer verletzt. Der 27 Jahre alte Fahrer verletzte sich leicht. Der vor ihm fahrende Sattelzugfahrer erlitt ein Schleudertrauma, sagte ein Polizeisprecher.



Der 49 Jahre Mann hatte demnach größere Mengen gefrorenes Frischfleisch geladen. 500 Kilo der Tierhälften verteilten sich den Angaben zufolge über zwei Fahrstreifen. Der beladene Lkw war demnach in Richtung München zwischen der Anschlussstelle Aichelberg und dem Rastplatz Gruibingen unterwegs. Der mittlere und rechte Fahrstreifen waren bis in die frühen Morgenstunden blockiert.