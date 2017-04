Stockholm Fragwürdige Rabatt-Aktion nach Lkw-Anschlag auf Kaufhaus in Stockholm

Der Schock nach dem Anschlag mit vier Toten und 15 Verletzten in Schweden sitzt immer noch tief. Während das Land mit einer landesweiten Schweigeminute heute der Opfer des LKW-Anschlags in der Stockholmer Innenstadt gedachte, hat sich das betroffene Kaufhaus nun für eine umstrittene Rabatt-Aktion entschuldigt.

Am Freitag war der mutmaßliche Attentäter,mit einem gestohlenen Lastwagen durch eine beliebte Einkaufsstraße gerast und dann in das Kaufhaus 'Ahlens' gekracht.Früher als manchem lieb ist, zeigten die Besitzer des betroffenen Kaufhauses nun jedoch, dass das Leben und die Geschäfte weiter gehen müssen: Noch bevor heute mit einer Trauerfeier und einer landesweiten Schweigeminute offiziell den Opfern gedacht wurde, wollte das Kaufhaus 'Ahlens' am Sonntag durch den Anschlag beschädigte Ware zum rabattierten Sonderpreis 50 Prozent verbilligt anbieten.Wie auchberichtet, entschuldigte sich das Kaufhaus nun auch offiziell, nachdem das Vorhaben in den sozialen Netzwerken bereits heftig kritisiert wurde.