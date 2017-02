Schweiz Fragen und Antworten über das politische System in der Schweiz.

Fragen und Antworten über das politische System in der Schweiz.

Was für ein Staat ist die Schweiz?

Was für Kompetenzen haben Gemeinden, Kantone und der Bund?

Was ist das „Subsidiaritätsprinzip“?

Welche Rolle spielt der Bund, die Kantone und die Gemeinden?

Außen- und Sicherheitspolitik

Zoll- und Geldwesen

landesweit gültigen Rechtsetzung

Verteidigung

Schul- und Sozialwesen

Energieversorgung

Straßenbau

Steuern

Welche Rolle haben die Schweizer Bürger bei einer direkten Demokratie?

Die Schweiz ist ein föderalistischer Staat. Im Klartext heißt das, dass die Macht zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden aufgeteilt ist.Die drei Ebenen der Schweizer Verwaltung haben alle weitreichende Kompetenzen und sind für sich eigenständig. Das ist auch in den kulturellen und Eigenheiten der Schweiz verwurzelt, die mit vier Landessprachen teils große kulturelle Unterschiede in ihrem Land hat.Das bedeutet: Was eine politische Ebene leisten kann, soll nicht von der ihr übergeordneten geleistet werden. Beispiel Haushalt: Eine Gemeinde ist selbstverantwortlich dafür. Ein Kanton ist jedoch verpflichtet dieser beizustehen, sollte sie ihrer Aufgabe nicht mehr nachkommen.Die Rolle des Bundes klar in der Verfassung der Schweiz geregelt – und geht nicht darüber hinaus. Unter anderem sind die Aufgaben:Kantone sind die nächst kleinere Einheit und haben enorme, eigene Kompetenzen. Zudem hat jeder Kanton hat eine eigene Verfassung und Parlament, sowie eine eigene Regierung und eigene Gerichte.Die kleinste Einheit ist die Gemeinde. Auch hier findet man ein eigenen Parlament und weitreichende Kompetenzen. Ein Großteil der Gemeinden treffen Entscheidungen über direkt-demokratische Prozesse in der Gemeindeversammlung. Das bedeutet, dass das Volk die Beschlüsse fällt und die Exekutive wählt.Unter die Kompetenzen der Gemeinden fällt unter anderem:Alle Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, können der Das bedeutet, dass die oberste politische Instanz das Volk ist und mit Volksabstimmungen und Initiativen direkt die Politik beeinflussen kann.