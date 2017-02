vor 1 Stunde Tagblatt Online Panorama Flugkatastrophe von Überlingen: Schwarzenegger spielt Hauptrolle in Hollywood-Film

Der Film "Aftermath", der auf der Flugkatastrophe von Überlingen im Jahre 2002 basiert, kommt im April in den USA in die Kinos. Arnold Schwarzenegger spielt darin einen Russen, der bei einem Flugzeugunglück in den USA Angehörige verliert und sich von der Fluggesellschaft nicht mit Geld abspeisen lassen will.

