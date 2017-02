Ein Großfeuer in einem Elendsviertel der philippinischen Hauptstadt Manila hat tausende Behausungen zerstört und bis zu 15.000 Menschen obdachlos gemacht.

Nach Behördenangaben wurden bei dem am späten Dienstagabend ausgebrochenen Brand in der Nähe des Hafens vier Menschen verletzt. Ein Brandexperte sagte am Mittwoch, die behelfsmäßigen Häuser in dem Slum bestünden größtenteils aus Holz und leichten Materialien. Deshalb habe sich das Feuer so schnell ausgebreitet. „Wir haben Glück, dass niemand ums Leben kam“, fügte er hinzu. Eine große Rauchwolke stieg zum Nachthimmel auf. Slumbewohner rannten um ihr Leben, wobei einige ihre wenigen Habseligkeiten mitnahmen. Andere versuchten vergeblich, ihre Häuser mit Wasser aus Eimern vor der Zerstörung zu bewahren. Hunderte Feuerwehrleute wurden nach zehn Stunden schließlich Herr der Flammen.



So wütete das Feuer durch das Elendsviertel

Bei Tageslicht versammelten sich tausende Menschen in der Nähe des Brandgebiets und warteten auf Unterstützung mit Nahrungsmitteln und anderen Hilfsleistungen. Die Stadt stellte nahe gelegene Turnhallen und Schulen für die Obdachlosen zur Verfügung. Die Feuerwehr teilte mit, dass es in den dicht bevölkerten Slums der Hauptstadt häufig zu Bränden komme. Viele Bewohner dort nutzten mangels Strom Kerzen. Fast ein Viertel der 13 Millionen Einwohner Manilas lebt in Elendsvierteln.