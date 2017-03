Herne Festnahme bei der Suche nach Marcel H.  zwei weitere Leichen in Herne gefunden

Nach der Festnahme eines Verdächtigen im Mordfall Herne sind in einer Wohnung in der nordrhein-westfälischen Stadt zwei weitere Leichen gefunden worden.

Der Festgenommene hat sich bei der Polizei gemeldet und Hinweise auf einen Brand in #Herne gegegeben. Am Brandort wurden 2 Leichen gefunden. https://t.co/iMFjGLenJZ — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 9. März 2017

Wie die Polizei in Dortmund der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstagabend sagte, gab der Festgenommene selbst den Hinweis auf die Wohnung. Ein Polizeisprecher erklärte, ein Mann habe Abend einen Imbiss in Herne betreten. „In dem Imbiss hat die Person gesagt: "Ich bin der Gesuchte. Bitte rufen Sie die Polizei“, sagte ein Polizeisprecher. „Diese Person hat sich dann auch festnehmen lassen. Vom äußeren Erscheinungsbild kann es der Gesuchte sein. Wir sind uns da aber noch nicht hundertprozentig sicher.“ Die Untersuchungen hinsichtlich seiner Identität liefen zunächst noch. Aus Polizeikreisen verlautete, die Ermittler gingen davon aus, den Gesuchten zu haben. Der Festgenommene werde nun vernommen, teilte die Polizei mit.Die Polizei Dortmund twitterte am Donnerstagabend: „Der Festgenommene hat sich bei der Polizei gemeldet und Hinweise auf einen Brand in #Herne gegeben. Am Brandort wurden 2 Leichen gefunden.“Der 19-jährige Marcel H. wird verdächtigt, am Montagabend den neunjährigen Nachbarsjungen Jaden in Herne erstochen zu haben.Der Anwalt der Familie des getöteten Jaden sagte der "Bild"-Zeitung: „Die Familie ist unendlich erleichtert und glücklich, dass der mutmassliche Mörder des kleinen Jaden lebend gefasst werden konnte und seiner gerechten Bestrafung zugeführt werden kann.“Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen mit großem Druck nach dem 19-Jährigen gefahndet. Auch Hunde und Hubschrauber waren im Einsatz. Bis Donnerstagabend waren bereits mehr als 1500 Hinweise eingegangen. Unter anderem waren eine Schule in Wetter (Ruhr) und ein Krankenhaus in Mönchengladbach durchsucht - beides vergeblich.Die Ermittler werteten neben Bildmaterial und Texten aus dem Internet eine digitale Audiobotschaft mit Schilderungen zu der Tat aus. „Wir nehmen an, dass sie vom Täter stammt“, sagte ein Polizeisprecher. Dieser beschreibe in der Aufnahme seine Eindrücke nach dem Mord an Jaden. Auffallend sei die Gefühlskälte. Die Polizei machte keine Angaben, wie sie auf die Audiobotschaft stieß. Marcel H. wurde von der Polizei während seiner Flucht als gefährlich eingestuft.