Der norwegische Sender NRK zeigt Fernsehen zum Entschleunigen. NRK zeigt eine Woche lang die Wanderung einer Rentierherde vom Hochland an die Küste - in Echtzeit.

Tierisch langsames TV: Norwegische Fernsehzuschauer können die Wanderung einer Herde Rentiere vom Hochland an die Küste nach Ostern tagelang live mitverfolgen. Für das Slow-TV-Programm hat der Sender NRK am Kopf eines der Tiere eine Kamera angebracht, damit die Norweger den Weg aus der Perspektive der Tiere erleben können.Das öffentliche Fernsehen in Norwegen ist für seine gemächlichen Live-Sendungen bekannt. 2016 konnten NRK-Zuschauer zu Ostern den Schafen beim Lammen zusehen. Auch eine 134 Stunden lange Übertragung der Schiffsfahrt entlang der Hurtigruten, einen Strickmarathon, 24 Stunden Lachsfischen und eine siebenstündige Eisenbahnfahrt mutete der Sender den Norwegern schon zu."Wir wollen den Zuschauern einen Einblick in etwas geben, dass die meisten von ihnen nicht erleben können", sagte Projektleiter Per Asen.Weil die Rentiere ohnehin keine Rücksicht auf Sendepläne nehmen, startet NRK seine Übertragung am 21 April. Fast eine ganze Woche lang begleitet der Sender die Herde bei ihrer Reise - und hofft auf einen Höhepunkt zum Ende: "Der Traum ist, die Sendung mit der Geburt eines Kalbs zu beenden", erklärt Asen.