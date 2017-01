Panorama Fehlstart im Neuen Jahr: Elf verpasste Überraschungen

Was Sie im neuen Jahr bereits vermasselt haben.

Es tut mir leid, aber ich muss Ihnen leider sagen, dass Sie das Jahr schlecht begonnen haben. Und dass Sie an diesem Fehlstart auch noch selbst schuld sind. Ihr schuldhaftes Verhalten geht unter Umständen schon auf den Heiligen Abend zurück. Oder auf die Tage danach, als Freunde und Verwandte Ihnen ihre Gaben brachten.

Erinnern Sie sich noch an diese großen, sehr flachen Geschenke, in wundervolles Papier eingeschlagen? Was war da drin? Natürlich ein Kalender für 2017. Und was haben Sie getan, Sie Unglücksperson? Sie haben natürlich danke gesagt, klar. Das hätte ich auch getan. Aber dann nahmen Sie den Kalender und haben ihn durchgeblättert. Das Januarbild, wunderschöne Schneelandschaft vom Brocken im Harz, das Februarbild mit einer Fasnachtsszene aus Villingen-Schwenningen, das Märzbild mit blühendem Bärlauch im grünlich schimmernden Bergwald bei Hohenems in Vorarlberg. Und so weiter. Bis zum Dezemberbild mit einer eindrucksvollen Nachtszene vom Weihnachtsmarkt im Hof des Fürstlichen Schlosses St. Emmeram, Stammsitz der Fürsten von Thurn und Taxis, in Regensburg. Oder so etwas Ähnliches.

Sehen Sie, das hätten Sie eben nicht tun dürfen. Denn was machen Sie nun am 1. Februar, am 1. März... Sie blättern Ihren Wandkalender um und denken, "ach, das war das Bild, ja, schön". Hätten Sie mal das Blättern an Heiligabend sein lassen, dann hätten Sie, Stand heute, 7. Januar, garantiert elf schöne Überraschungen in diesem Jahr gehabt. Vielleicht sogar 22 oder 33, wenn Sie zwei oder drei Kalender geschenkt bekommen haben.

Zugegeben, eine Teilschuld an diesen verpassten Überraschungen trifft natürlich auch jene, die Ihnen die Kalender geschenkt haben. Denn die haben Sie womöglich aufgefordert, den Kalender durchzublättern in Erwartung der lobenden "Ahhs" und "Ohhs" und "das ist der Löwe im Lindauer Hafen, gell? Tolle Aufnahme!" zu jedem einzelnen der zwölf Monatsbilder.

Bei uns hier in der Beilagen- und Reiseredaktion hängt ein Kalender von einem Reiseunternehmen. Ein Werbegeschenk, klar. Der Kalender heißt "Wunder der Welt", und als erstes Wunder bringt der Januar "North Window und Turret Arch, Arches Nationalpark, Utah, USA". In herrlichem Abendsonnenlicht schauen wir durch ein Felsenfenster auf weitere Felsen. Schnee liegt auf dem rotorange leuchtenden Gestein. Eine wunderschöne Aufnahme, die Lust macht auf mehr. Aber ich zügle meine Lust – das Zügeln der Lust ist ohnehin ein entscheidender Schlüssel zur Lebensfreude – und freue mich jetzt schon auf das Februarwunder.

Bestimmt gibt's noch Kalender im Handel. Die erste Überraschung für Sie ist vielleicht, dass sie jetzt schon billiger sind. Die zweite? Folgt am 1. Februar.