Gesundheit Fasten von A bis Z: Alles rund um den 40-tägigen Verzicht

Noch ist die Region fest in Narrenhand. Doch schon am Aschermittwoch ist wieder Schluss mit lustig und die Fastenzeit beginnt. Doch was gibt es in den Tagen der Enthaltsamkeit zu beachten?

Fette Gebäcke, Guzzele und Schlotzer, dazu ein Gläschen zum Anstoßen auf die schönste Zeit des Jahres: Die Fasnacht ist seit jeher eine Zeit des Schlemmens, Feierns und Genießens. Der "Schmotzige Dunschtig", in vielen Regionen der Höhepunkt der schwäbisch-alemannischen Fasnacht, war in der Entstehungszeit des Brauchtums der Tag, an dem das letzte Mal die verderblichen und fetten Lebensmittel vor der Fastenzeit verarbeitet werden durften. "Schmotz" bedeutet demnach nicht etwas Schmutz, sondern ist ein altertümlicher Begriff für Fett. Die anschließende Fastenzeit macht dem Spaß ein abruptes Ende - doch ohne Fastenzeit keine Fasnachtszeit.



Auch wenn viele Menschen, die christlich getauft sind, ihren Glauben nicht aktiv leben: Die Fastenzeit ist nach wie vor populär. 2016 gaben laut einer Umfrage des Forschungsinstituts Forsa 35 Prozent der Befragten an, schon mehrfach gefastet zu haben. 18 Prozent haben es zumindest schon einmal gemacht und zehn Prozent können sich vorstellen, auf bestimmte Lebensmittel oder Konsumgüter zu verzichten. Am häufigsten wurde in der Gruppe der 18 bis 29-Jährigen gefastet. Allerdings wurde bei der Umfrage nach der Enthaltsamkeit spezieller Nahrungsmittel gefragt, und nicht nach dem Fasten im Sinne des Heilfastens, in dem über einen gewissen Zeitraum so gut wie gar keine Nahrung aufgenommen wird.

Die Klassiker unter den Nahrungsmitteln, auf die die Menschen während der Fastenzeit verzichten, sind seit Jahren Alkohol, Süßigkeiten und Fleisch. 2016 gaben 67 Prozent der Befragten an, auf Alkohol verzichten zu wollen, gefolgt von Süßigkeiten mit 66 und Fleisch mit 38 Prozent. Immer üblicher wird auch die Enthaltsamkeit von Medien wie Fernsehen (33 Prozent) sowie Handy und Computer (21 Prozent).Egal ob punktueller Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel oder das volle Programm im Sinne des Heilfastens: Das ABC des Fastens ist ein Ratgeber für alle, die sich in den 40 Tagen ab Aschermittwoch in Verzicht üben wollen.Viele Menschen nutzen die Tage der christlichen Fastenzeit, um dem Winterspeck, der während der Fasnacht nochmal ordentlich genährt wurde, den Kampf anzusagen. Fasten allein nutzt zum dauerhaften Abnehmen aber nicht. Es kann aber ein wichtiger Baustein sein, um den Lebensstil positiv zu beeinflussen. Dazu kommen Bewegung und das Hinschauen: Habe ich jetzt Hunger oder Appetit?Ganz wichtig ist beim Fasten Bewegung und reichliches Trinken. Beim Fasten entsteht viel Säure, weil der Körper alte Zellen ausmustert. Die entstehende Harnsäure muss durch viel Flüssigkeit weggespült werden, damit es keine Nierensteine gibt. Auch Bewegung hilft, Abfallstoffe wegzuschaffen. Nicht umsonst sind Fastenwanderungen so populär.Der fettähnliche Stoff wird über tierische Nahrungsmittel aufgenommen. Ein zu hoher Cholesterinspiegel kann zu Herzkrankheiten führen. Der Verzicht auf tierische Fette während der Fastenzeit ist also eine Wohltat für den Cholesterinspiegel.

D wie Darm

Für viele ein Tabuthema, aber wichtiger Bestandteil einer jeden Fastenkur - die Darmentleerung. Das geht am besten mit Glaubersalz oder Einläufen. Das Organ ist Dreh- und Angelpunkt einer Fastenkur, den sie dient seiner Reinigung und Regeneration.



E wie Ernährung

Bei einer "echten" Fastenkur, bei der für einen gewissen Zeitraum gar keine Nahrung mehr zu sich genommen wird, findet sie schlicht nicht mehr statt. Der Magen wird mit Getränken wie Wasser, Tee und etwas Saft, manchmal auch Suppen, gefüllt. Die meisten Deutschen achten während der Fastenzeit vor Ostern jedoch verstärkt auf die Ernährung und üben in bestimmten Bereichen Verzicht. Populär ist die Enthaltsamkeit von Fleisch, Süßem oder Alkohol.



F wie Fasten

Das Wort Fasten stammt aus dem althochdeutsch, wo fasten so viel wie "zu fest" bedeutet und nach Angaben des Duden vermutlich "an den (Fasten)geboten festhalten" bedeutete.



G wie Gesundheit

Fasten ist nicht für jeden geeignet. Untergewichtige sollten nicht fasten, eine Ausnahme gilt vielleicht für Rheuma-Kranke mit leichtem Untergewicht – denn Fasten wirkt anti-entzündlich. Nicht fasten sollten natürlich Essgestörte, Demente, Schwangere, aber auch Kinder, weil sie den Vorgang noch nicht begreifen. Nicht fasten sollten auch Typ-1-Diabetiker.



H wie Hunger

Am Anfang einer fast jeden Fastenkur steht das Hungergefühl - zumindest wenn man beim Fasten komplett auf die Nahrungsaufnahme verzichtet. In zahlreichen Foren im Internet berichten Fastende, dass der Hunger aber nach zwei bis vier Tagen verschwinde.



I wie Intensität

Jede Phase des Fastens ruft unterschiedliche, intensive Körpergefühle hervor. Während am Anfang oft Hunger, Kopfschmerzen und schlechte Laune stehen, ist die Enthaltsamkeit im weiteren Verlauf durch mehr Ruhe gekennzeichnet, was am niedrigeren Blutdruck und einer gesunkenen Körpertemperatur durch das Fasten liegt.



J wie Jesus

In der Bibel wird immer wieder davon berichtet, dass Jesus für längere Zeit gefastet haben soll. Die Fastenzeit vor Ostern erinnert an Jesu 40-tägige Enthaltsamkeit in der Wüste. In der Bergpredigt spricht er übrigens davon, dass man "kein finsteres Gesicht wie die Heuchler" dabei machen solle.



K wie Kopfsache, Kreativität oder Konzentration

Was ein starker Wille zu erreichen vermag, ist Inhalt zahlloser Sprichwörter, die wir uns an dieser Stelle sparen. Dass ein gesunder Körper über eine gewisse Zeitspanne ohne feste Nahrung leben kann, ist wissenschaftlich bewiesen. Das Einzige, was erfolgreichem Fasten demnach im Wege steht, ist der Kopf, der denkt, er bräuchte jetzt etwas zu essen.



L wie Laune

In der Regel startet man voll motiviert in den ersten Tag des Fastens, die Laune ist entsprechend gut. Doch dann kommt die Lust nach dem Verbotenen oder, im Falle einer herkömmlichen Fastenkur, der Hunger. Die Hochstimmung sinkt, während das unwohle Gefühl im Magen steigt.



M wie Motivation

Daran erinnern, was mit dem Verzicht erreicht werden soll – das motiviert. Geht es um ein paar Pfunde weniger? Um die schönen Hosen, die endlich wieder passen sollen? Das berühmte, unvorteilhafte Foto am Kühlschrank und der Austausch mit Personen, die ebenfalls fasten, helfen ebenfalls. Und schon zieht sich der Schweinehund wieder in seine Hütte zurück!



N wie Nährstoffe

Sie halten einem Körper am Leben. In der Regel kann ein gesunder Mensch sieben Tage auf seine körpereigenen Nährstoff-Reserven zurückgreifen ohne Schaden zu nehmen. Beim Heilfasten werden in der Regel 200 bis 500 Kalorien über Säfte und Suppen aufgenommen. Das ist vor allem für das Gehirn wichtig, dass täglich eine gewisse Menge Zucker benötigt.



O wie Organisation

Die ist im Falle einer Fastenkur alles. Wer fasten möchte, sollte aber langsam einsteigen. Am besten trinkt man schon in den zwei bis drei Tagen vorher keinen Kaffee und schwarzen Tee mehr und stellt die Ernährung auf leicht verdauliche Speisen wie Kartoffeln, Hirse oder Vollkornreis um. Fleisch und Wurst sollten nicht mehr gegessen werden. Wer sich an diesen Tipp hält, hat in den ersten Tagen des Fastens weniger Probleme, ganz ohne feste Nahrung auszukommen. Außerdem kommt man weniger in Versuchung zu sündigen, wenn man nichts Verlockendes im Kühlschrank lagert und stattdessen leckere Tees (nicht schwarz und grün) für die Zeit des Verzichts kauft.



P wie Persönlich

Wer richtig fastet, also über eine gewisse Zeit gänzlich auf Nahrung verzichtet, sollte das mit seinem Arzt besprechen. Jeder Körper reagiert anders auf den Entzug. Auch die Darmtätigkeiten sowie der Stoffwechsel sind bei jedem Mensch anders. Für manche Personengruppen ist Fasten daher nicht geeignet (siehe G wie Gesundheit).



Q wie Qual

Verzicht geht meist mit dem Gefühl einher, dass man genau das, auf was verzichtet wird, besonders dringend möchte. Die ersten Tage einer Fastenkur sind entsprechend schwer. Deshalb funktioniert Fasten am besten in der Gruppe. Man kann sich über die Erfahrungen austauschen, und wenn einer einen „Hänger“ hat, richten ihn die anderen wieder auf.



R wie Religion

In allen großen Weltreligionen gibt es die Praxis des Fastens. Im Christentum ist vor allem die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern bekannt. Die bekanntesten Fastentage sind der Aschermittwoch zu Beginn und der Karfreitag am Ende der 40 Tage. Im Islam wird während des Fastenmonats Ramadan bei Tageslicht auf die Nahrungsaufnahme verzichtet. Der Ramadan dauert 20 Tage und findet im neunten Monat des islamischen Kalenders statt. Im Judentum wird in der Regel an einzelnen Trau - und Feiertagen, nicht aber über einen längeren Zeitraum gefastet. Im Buddhismus gibt es keine einheitlichen Fastenzeiten. In der Regel richtet sich die Menge der Nahrungsaufnahme nach dem Tagesablauf. Um bei Meditationen die Konzentration zu fördern, wird das Essen auf ein Mindestmaß beschränkt. Der Hinduismus kennt ebenfalls keine vorgeschriebenen Fastentage. Der bewusste Essensentzug wird als Form der Buße gelebt, oder als Opfer für die Götter. Dementsprechend ist das Fasten im Hinduismus höchst individuell gelebt und gestaltet.



S wie Schlaf

Schlaf ist für den Körper lebensnotwendig. Einige Tage ohne Nahrung übersteht er unbeschadet. Die Nebenwirkungen von Schlafentzug treten sehr viel schneller auf und fallen deutlich gravierender aus - mangelnde Konzentration, Reizbarkeit sowie Schmerzen sind die Folge. Im Schlaf regeneriert der gesamte Körper - also tut genau das, was mit dem Fasten erzielt werden soll. Somit gehört ausreichend Schlaf und Entspannung unbedingt dazu. Experten empfehlen sechs bis acht Stunden als optimale Schlafdauer.



T wie Tricks

Ein Stückchen Schokolade, ein paar Gummibärchen oder eine Handvoll Chips mit Genuss gegessen, beeinflussen den Abnehmerfolg kaum. Oft folgt aber dem Stückchen Schokolade die halbe Tafel oder der Handvoll Chips die ganze Packung. Der Verstand schaltet ab, und es gilt die Devise: Jetzt ist alles egal. In solchen Fällen hilft die Notbremse mit Pfefferminz und Menthol. Der Essfluss wird gebremst und man kommt wieder zur Besinnung. Auch Belohnungen können helfen: Statt der Schokolade gibt es einen Saunabesuch und das Glas Rotwein wird gegen eine Massage eingetauscht.



U wie Urlaub

Fasten sollte man im Urlaub – das gilt zumindest für Anfänger. Nebenher im Beruf ist es anstrengend, zudem weiß man noch nicht, wie Körper und Psyche reagieren.



V wie Vitalität

Sind die ersten Tage geschafft, berichten viele Fastende von einer Art Energieschub. Das hängt bis zu einem gewissen Grad mit der Entlastung des Darms zusammen. Das bei einem Erwachsenen durchschnittlich 6,5 Meter lange und 32 Quadratmeter große Organ ist nicht nur für die Verarbeitung von Nahrung zuständig. Hier wird auch ein Großteil der menschlichen Abwehrzellen und Hormone produziert. Nicht umsonst wird der Darm auch als "Sitz der Gesundheit" bezeichnet.



W wie Wasser

Der beste Freund eines jeden Fastenden. Es füllt den Magen, ist gut für die Haut und unabdingbar für den erwünschten Reinigungseffekt. Beim Fasten entsteht viel Säure, weil der Körper alte Zellen ausmustert. Die entstehende Harnsäure muss durch viel Flüssigkeit weggespült werden, damit es keine Nierensteine gibt.



X wie Xylit

Der Zuckeraustauschstoff ist ein natürlicher Zuckeralkohol, der beim Zuckerstoffwechseln von vielen Lebewesen gebildet wird. Im Gegensatz zum üblichen Raffineriezucker hat Xylit deutlich weniger Kalorien und verursacht auch keine Zahnprobleme. Beim richtigen Fasten sollte es zwar ebenfalls nicht gegessen werden, bei Menschen, die sich im Verzicht üben wollen, ist Xylit eine gesunde Alternative.



Y wie Yoga

Ein sanfter Sport für die bewusste Zeit des Fastens. Bei den zahlreichen Formen der indischen Lehre von Körper und Geist gibt es genug Auswahlmöglichkeiten beim gewünschten Grad der Ertüchtigung. Was Yoga besonders reizvoll für Fastende macht: Es spricht nicht nur Körper, sondern auch den Geist an und soll zur inneren Ruhe und Konzentration beitragen.



Z wie Zeitspanne

Eine vorgeschriebene Dauer für eine Fastenkur gibt es nicht. In der Regel wird beim Heilfasten zwischen sieben und zehn Tagen auf feste Nahrung verzichtet. Hinzu kommen die Tage der Vor- und Nachbereitung,