vor 1 Stunde dpa Vogtareuth Familiendrama in Oberbayern: Opa soll Achtjährigen erschossen haben

Eine Mutter findet ihren achtjährigen Sohn mit einer Schusswunde. Einsatzkräfte können das Leben des Buben nicht mehr retten. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen engen Verwandten.