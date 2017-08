USA Fall JonBenet Ramsey: Ein Mord, der die USA nicht soll lässt

Die sechsjährige JonBenet Ramsey wurde vor über 20 Jahren getötet. Noch heute lässt dieser Fall Amerika nicht ruhen. In mehreren Fernsehdokumentationen wird ihr Schicksal immer wieder errötert

Geschichten von Mord und Totschlag boomen. Die TV-Serien, Dokumentationen und Magazine über ungelöste oder falsch gelöste Verbrechen sprudeln nur so aus den Verlagshäusern und TV-Sendern. Kaum etwas scheint die Publikumsaufmerksamkeit so zu fesseln wie die Gelegenheit, vom Sofa aus Detektiv zu spielen.

Mitten in dieser Flut taucht auch die Mutter aller True Crime Dramen wieder auf. Gleich drei Dokumentationen mit Dutzenden von Stunden Sendezeit konnte sich das amerikanische Publikum über den Tod der sechs Jahre alten JonBenet Ramsey anschauen, in der Hoffnung natürlich, dem mittlerweile 21 Jahre alten Fall endlich auf den Grund zu kommen. Natürlich gelang das keinem dieser Werke.

Es ist schwer, genau zu sagen, warum es gerade dieser Fall ist, der sich so in der Fantasie Amerikas festgesetzt hat. Gewiss hat das Alter des Opfers dabei eine Rolle gespielt – die sechsjährige JonBenet Ramsey war ein Muster an engelhafter Unschuld. Die Möglichkeit, dass die Eltern etwas mit ihrem Tod zu tun gehabt haben können, ein geradezu biblischer Tabubruch.

Zu den wenigen unstrittigen Tatsachen des Falles gehört, dass am frühen Morgen des 26. Dezember 1996 Mutter Patsy Ramsey völlig aufgelöst die Polizei der Stadt Boulder (Colorado) angerufen hat. Ramsey meldete die Entführung ihrer Tochter. Sie habe einen Erpresserbrief mit einer Forderung von 118 000 Dollar gefunden. Kurz darauf traf im Haus der Ramsey der einzige Polizeibeamte ein, der an Weihnachten in Boulder Bereitschaftsdienst hatte. Erst nach Stunden empfahl dieser John Ramsey, JonBenets Vater, doch das Haus abzusuchen. John Ramsey stieg ohne zu zögern in den Keller, wo er seine gefesselte Tochter vorfand. Er trug sie in das Wohnzimmer und befreite sie dabei. Viele der Anwesenden berührten das offenkundig schon seit Stunden tote Kind. Eine sinnvolle Spurensicherung war schon jetzt völlig unmöglich.

Die Indizien, die von der Polizei sichergestellt wurden, warfen von Anfang an Fragen auf. Da war zum einen der dreiseitige Erpresserbrief. Die Summe, 118 000 Dollar, entsprach präzise dem Weihnachtsbonus von Ramsey. Noch seltsamer war, dass das Schreiben auf einem Notizblock des Hauses mit einem herumliegenden Stift verfasst wurde. Auch die Todesursache von Ramsey brachte die Ermittler ins Grübeln. Das Schädeltrauma, welches das Mädchen erlitt, schien von einer Taschenlampe aus dem Haus zu stammen. Zugleich wurde sie mit einer Schnur erdrosselt. Spuren sexueller Misshandlung waren ebenfalls zu erkennen.

Die Polizei nahm rasch die Familie selbst ins Visier. Die Theorie entstand, dass durch den Mord und die fingierte Erpressung eine Misshandlung oder ein Haushaltsunfall zugedeckt werden sollten. Auch die öffentliche Meinung wandte sich schnell gegen John und Patsy Ramsey. Insbesondere die Veröffentlichung von Video-Aufnahmen, in denen JonBenet an Schönheitswettbewerben für Kinder teilnimmt, machten die Familie für viele Menschen suspekt.

Der Staatsanwalt von Boulder weigerte sich jedoch, mit der Polizei zu kooperieren. Er ließ es nicht zu einer Anklage kommen, die Beweislage reichte ihm nicht aus. Nicht wenige glaubten, dass er damit das PR-Desaster für die Stadt in Grenzen halten wollte. Vor zehn Jahren glaubten die Ermittler endlich den Mörder gefasst zu haben. Der ehemalige Lehrer John Karr legte ein Geständnis ab. Doch seine DNA stimmte nicht mit den Spuren am Tatort überein. Er wurde freigesprochen.

Als ihre Mutter Patsy, noch immer eine Hauptverdächtige, im Jahr 2006 an Krebs starb, starb auch die Hoffnung, dass je die Wahrheit ans Licht kommt. Der Medienzirkus um JonBenet reißt jedoch bis heute nicht ab. Das Versprechen neuer Informationen macht auch heute noch Quote.

Wahre Verbrechen im TV

Das Genre der True-Crime-Dokumentationen (wahre Verbrechen) befassen sich mit echten Gewalttaten. In vielen TV-Sendungen werden alte Fälle wieder aufgerollt und die Ermittlungsarbeit der Beamten nachgezeichnet. Die Sendungen werden meist im Stile einer Dokumentation gedreht, beinhalten aber auch fiktive Handlungselemente, wie den möglichen Tathergang. Meistens handelt es sich dabei um gelöste Fälle, die in einer Verurteilung endeten. (sk)