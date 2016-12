Bei dem Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin sind mindestens zwölf Menschen getötet worden. Rund 50 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen lebensgefährlich. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Ein Lastwagen ist am Montagabend in einen Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. Bundesregierung und Ermittler gehen von einem Terroranschlag aus. Am Dienstagabend - fast genau 24 Stunden nach dem Anschlag - nahm die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den Angriff für sich in Anspruch. Der Fahrer flüchtete, ein Verdächtiger wurde zunächst gefasst, kam am Dienstagabend aber wieder frei. Die Polizei fahndet inzwischen öffentlich nach dem verdächtigen Tunesier Anis Amri. Die Bundesanwaltschaft hat am Donnerstag Haftbefehl gegen den flüchtigen 24-Jährigen wegen des Lastwagen-Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt erlassen.Dieser wurde im Sommer 2016 inaufgegriffen und in dieüberstellt. Alle Informationen dazu lesen Sie hier.