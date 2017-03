Fahndung nach Kindermord in Herne - Polizei sperrt Schule ab

Ein 19-Jähriger brüstet sich mit der Ermordung eines Kindes. Der Neunjährige wird erstochen in einem Keller in der Ruhrgebietsstadt Herne gefunden. Später tauchen Hinweise auf ein weiteres mögliches Opfer auf. Die Fahndung nach Marcel H. geht weiter.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bei der Großfahndung nach dem Mordverdächtigen Marcel H. aus Herne hat die Polizei am Mittwochmorgen eine Schule in dem etwa 15 Kilometer entfernten Wetter (Ruhr) abgesperrt. Einsatzkräfte durchsuchten das Gymnasium und forderten die Schüler auf, in ihren Klassen zu bleiben, sagte eine Polizeisprecherin. Sie sprach von einer reinen Vorsichtsmaßnahme. Allerdings könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der mutmaßliche Mörder des neunjährigen Jungen aus Herne tatsächlich im Gebäude aufhalte.

Weitere Informationen Täter von Herne veröffentlichte Tatvideo im Darknet

Ein Passant will Marcel H. zuvor in der Nähe der Schule gesehen haben. Er alarmierte die Polizei. Etwa 30 Einsatzkräfte waren demnach im Einsatz. Nach Angaben der Polizei hat sich der Verdacht bislang nicht bestätigt. Die Absperrung der Schule solle auch dazu dienen, um Schüler und Eltern zu beruhigen.

Der Neunjährige war am Montagabend erstochen im Keller von Marcel H.

gefunden worden. Seitdem wird nach dem 19-Jährigen gefahndet.

Hintergrund: Darknet Das sogenannte Darknet, in dem der mutmaßliche Mörder von Herne Fotos im Zusammenhang mit der Tötung eines neunjährigen Nachbarsjungen veröffentlichte, ist der dunkle Bereich des Internets. Ihn nutzen Menschen, die verborgen im Internet unterwegs sein wollen. Dazu gehören Whistleblower und Regimekritiker, die Zensur umgehen wollen, aber auch Kriminelle wie Drogendealer oder Waffenhändler. Websites im Darknet können nur verschlüsselt aufgerufen und von Suchmaschinen wie Google oder Bing nicht gefunden werden. So richtig geheim ist das Darknet aber nicht: Im Internet sind Anleitungen zum Surfen im geheimen Netz leicht zu finden. Weil die Suchmaschinen im Darknet nicht funktionieren, müssen die Nutzer aber genau wissen, wohin sie wollen. Orientierungspunkte gibt es allerdings - zum Beispiel sogenannte Hidden Wiki, die Linksammlungen enthalten.