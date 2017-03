Facebook-Prozess Facebook muss Fake News nicht aktiv suchen und löschen

Würzburger Gericht weist Verleumdungsklage eines syrischen Flüchtlings ab. Flüchtling Anas M. hatte gegen das soziale Netzwerk geklat, weil sein Selfie mit Angela Merkel für Fake News missbraucht wurde und auf Facebook verbreitet

Facebook hat gewonnen. Das soziale Netzwerk hat im Rechtsstreit um die eigene Verantwortung bei der Verbreitung verleumderischer Falschmeldungen einen ersten Erfolg errungen. Das Landgericht Würzburg wies den Antrag eines durch ein Selfie mit Angela Merkel (CDU) bekannt gewordenen syrischen Flüchtlings auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurück. Facebook muss damit nicht aktiv nach den Fake News suchen.

Der syrische Flüchtling Anas M. hatte im September 2015 ein Selfie mit Kanzlerin Merkel gemacht, was wiederum auf einem Foto festgehalten ist. Dieses Bild wurde später für bei Facebook verbreitete Fotomontagen genutzt, in denen er mit Anschlägen und Verbrechen in Verbindung gebracht wurde. In einer dieser Montagen wurde er etwa fälschlicherweise als mutmaßlicher Täter nach einem Brandanschlag auf einen Obdachlosen in Berlin dargestellt.

Für die Erste Zivilkammer des Landgerichts Würzburg steht fest: M. wird auf Facebook verleumdet. Allerdings, so der Vorsitzende Richter Volkmar Seipel in der 15-minütigen mündlichen Begründung der Entscheidung, habe Facebook die falschen Anschuldigungen weder behauptet noch verbreitet. Der Internet-Riese sei weder Täter noch Teilnehmer. Das Unternehmen habe sich diese Fake News auch nicht zu eigen gemacht. Die Diffamierungen seien „fremde Inhalte der Nutzer des Portals“.

Die Richter setzten sich dennoch intensiv mit der Frage auseinander, ob Facebook möglicherweise aktiv nach solchen verleumderischen Falschmeldungen suchen muss. Bei einer schweren Persönlichkeitsverletzung erscheine ein erhöhter Suchaufwand grundsätzlich gerechtfertigt. Der Bundesgerichtshof habe eine solche Verpflichtung aber nur dann bejaht, „wenn diese technisch ohne zu großen Aufwand realisierbar und damit zumutbar ist“. Welcher Aufwand im vorliegenden Fall gerechtfertigt ist, müsse im Hauptsacheverfahren entschieden werden, wo dann eventuell auch Gutachter eingeschaltet würden, sagt Seipel. Man könne Facebook nicht dazu verurteilen, zu verhindern, dass M. künftig nicht mehr mit Verbrechen in Verbindung gebracht wird, sagt Seipel.

Das Gericht sah sich aber nicht in der Lage, darauf in einem Eilverfahren eine Antwort zu finden. Diese Frage werde gegebenenfalls in einem Hauptsacheverfahren durch Gutachten zu klären sein. Die Richter sahen es für den Syrer auch als zumutbar an, eine Entscheidung in einem solchen Verfahren abzuwarten. Die strittigen Inhalte hätten bereits weltweite Verbreitung gefunden. Es sei daher nicht erkennbar, dass weiterer Schaden drohe. Ob es zu einem Hauptsacheverfahren kommt, blieb zunächst unklar. M.s Anwalt Chan-jo Jun kündigte an, dass er den Syrer dabei nicht weiter vertreten werde. Er begründete dies mit persönlichen Angriffen auch von Facebook. „Das waren sehr anstrengende Wochen“, sagt Jun.

Jun sagte zu der Entscheidung des Gerichts, er sei „enttäuscht“, dass die Bilder seines Mandanten weiter online seien. Das Gericht habe sich aber in den Grenzen bewegt, die das Gesetz vorsehe. „Wir müssen erreichen, dass Facebook von sich aus rechtswidrige Inhalte löscht“, sagte er. Dazu bräuchte man aber andere Gesetze, so der Anwalt. Das geltende Recht reiche für die Opfer von Verleumdungen nicht aus.

Facebook begrüßt derweil die Entscheidung des Gerichts. Man freue sich, dass die Kammer die Ansicht teile, „dass die eingeleiteten rechtlichen Schritte hier nicht der effektivste Weg zur Lösung der Situation waren“, sagte ein Sprecher. Inhalte, die von M.s Rechtsvertretern korrekt gemeldet würden, werde man weiter blockieren.