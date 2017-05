Palangkaraya Extrem seltener Albino-Orang-Utan hat jetzt einen Namen

Der kürzlich entdeckte Albino-Orang-Utan hat nun auch einen Namen: Alba. Allerdings ist nicht sicher, ob er wieder in die freie Wildbahn entlassen werden kann.

Der Name wurde unter mehreren tausend Einsendungen von der Tierschutzorganisation Borneo Orangutan Survival (BOS) ausgewählt, die das fünf Jahre alte Weibchen in ihrer Obhut hat, wie die Organisation am Dienstag mitteilte. Das extrem seltene Tier mit weißem Fell und blauen Augen war Ende April von den Bewohnern eines Dorfes auf der Insel Borneo entdeckt worden. Diese haben das Tier nach eigenen Angaben zwei Tage zuvor eingefangen. Tierschützer beschrieben das Tier anfangs als "physisch zerbrechlich". Der Albino-Menschenaffe leide an einer Parasiteninfektion und sei misstrauisch gegenüber Menschen gewesen.

Anfangs aß Alba nur Zuckerrohr. Inzwischen nimmt es auch Früchte und Milch zu sich. Inzwischen macht das Orang-Utan-Weibchen, der BOS zufolge eine „großartige“ Entwicklung. In den vergangenen beiden Wochen habe Alba 4,5 Kilogramm zugenommen.

Ob das Tier jedoch wieder ausgewildert werden kann, ist nicht sicher. Wegen seiner hellen Fellfarbe könnte es leicht zur Beute von anderen Tieren.

Alba heißt auf Latein weiß. Auf italienisch und spanisch bedeutet es Tagesanbruch. Das Weibchen lebt nun im Tierheim Nyaru Menteng, wo es rund um die Uhr von Ärzten und Pflegern betreut wird. Wie es mit ihr weitergehen soll, ist noch nicht geklärt. BOS kümmert sich auf Borneo seit 25 Jahren um Orang-Utans. Nach Schätzungen leben in Indonesien – wozu auch ein Teil der Insel Borneo gehört – nur noch zwischen 45 000 und 65 000 solcher Menschenaffen.