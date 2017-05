Rom Ex-Costa Concordia-Kapitän Schettino muss 16 Jahre ins Gefängnis

Mehr als fünf Jahre nach der Katastrophe fällt das höchste Gericht Italiens das lang ersehnte Urteil im Fall „Costa Concordia“. Ex-Kapitän Schettino muss ins Gefängnis. Um das zu verhindern, ging er durch alle Instanzen.

Bis zum Schluss wollte der Kapitän kaum Fehler zugeben. Fast fünfeinhalb Jahre lang sah er sich selbst als Sündenbock, sorgte immer wieder mit abstrusen Ausreden für Aufsehen. Doch nun haben drei Gerichte seine Schuld an der tragischen Havarie des Luxusliners „Costa Concordia“ bestätigt. „Kapitän Feigling“, wie er in den Medien oft genannt wird, kommt nicht mehr davon, er begab sich bereits kurz nach der Entscheidung des höchsten Gerichts Italiens am Freitag ins Gefängnis. Für die Passagiere und Hinterbliebenen ist die Entscheidung des Kassationsgerichts eine Chance, endlich mit der Schiffskatastrophe vor der toskanischen Küste abzuschließen.16 Jahre muss Schettino nun wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung und wegen des Herbeiführens einer Katastrophe sitzen. Zu Ende ist seine Zeit als freier Mann. „Wenn man dagegen das Leid der Passagiere aufwiegt, dann ist das wenig“, sagt der Marler Rechtsanwalt Hans Reinhardt, auch wenn er die Haftstrafe für angemessen hält. Reinhardt vertrat mehr als 30 Mandanten, die vom Unglück der „Costa Concordia“ betroffen waren. Noch immer laufen Zivil- und Schadenersatzprozesse.Aus Sicht des Anwalts ist der Name Schettino untrennbar mit den Bildern des Schiffes verbunden, des Riesen, der in bedrohlicher Schräglage direkt vor der Insel Giglio im Meer lag. Der Kapitän hatte das Kreuzfahrtschiff mit mehr als 4000 Passagieren an Bord in einer Januarnacht 2012 zu nah an die Felsen gesteuert, woraufhin es teilweise kenterte. 32 Menschen starben. Unter den Todesopfern waren auch 12 Deutsche. Schettino hatte sich nach dem Unglück zuerst selbst gerettet und Tausende verzweifelte Menschen ihrem Schicksal überlassen. „Diesen Fall wird niemand vergessen“, sagt Reinhardt.In Erinnerung bleiben wird auch die mitgeschnittene Aussage „Vada a bordo, cazzo“, was so viel heißt wie: „Gehen Sie an Bord, verdammte Scheiße.“ Das Zitat stammt vom Offizier der Küstenwache, Gregorio Maria De Falco, der versuchte, Schettino zur Rückkehr an Bord zu überreden. In Erinnerung bleiben auch die Ausreden und das Herunterspielen der Katastrophe durch Schettino: „Ich wollte nicht abhauen, sondern habe Passagieren geholfen, ein Rettungsboot ins Wasser zu lassen.“ Oder. „Ich bin gestrauchelt und lag plötzlich zusammen mit den Passagieren im Boot.“Bis es nach dem Unglück zum ersten Urteilsspruch in Grosseto kam, vergingen drei Jahre. Eineinhalb Jahre musste sich Schettino in einem Mammutprozess verantworten, an dessen Ende er sich 2015 schluchzend und unter Tränen präsentierte. Die Strafe fiel milder aus, als von vielen erwartet. Und doch ging Schettino in Berufung. Ein Jahr später wird das Urteil in Florenz bestätigt. Doch Schettino zieht weiter vor das höchste Gericht nach Rom.Dort zeigte sich Schettino am Freitag nicht. Weder in Rom noch außerhalb seines Hauses in Meta di Sorrento bei Neapel. Italienische Journalisten harrten davor aus, um einen Blick auf den Capitano zu erhaschen. Die Nachbarn berichteten, den 56-Jährigen - wenn er Gassi ging mit seinem Hund oder einen Caffè in der Bar trank - in letzter Zeit wortkarg erlebt zu haben. Seit zwei Tagen hätten sie ihn gar nicht mehr gesehen, sagten sie der Nachrichtenagentur Ansa. Der Fernsehsender Sky TG24 berichtete, Schettino - normalerweise akkurat gekleidet und gebräunt - sei mager geworden und habe lange Haare bekommen.Aus seiner Sicht wurde er Opfer einer Presse-Kampagne; sofort nach der Katastrophe aller Welt als Feigling präsentiert. Das tat er zuletzt in dem Video „Die Ehre des Seemanns“ kund, das im Internet zu finden ist. Seine Verteidiger sagten noch am Freitag in Rom, der Kapitän sei Opfer eines Komplotts geworden. Um das Gericht von ihrer Version des Hergangs der Havarie zu überzeugen, wollten sie eine DVD als weiteres Beweismittel einbringen. Das lehnte das Revisionsgericht ab.16 Jahre Haft können nicht wieder gutmachen, was Betroffene und Angehörige in und seit der Unglücksnacht durchmachten. Aber: „Die Opfer wollen endlich abschließen“, sagt Rechtsanwalt Reinhardt. Die endgültige Verurteilung Schettinos, die Vollstreckung des Urteils könnten nun ein Anfang dafür sein.