Every Second Counts: Europäische Late Night-Shows buhlen um Trumps Gunst

Die Niederlande haben es vorgemacht, jetzt zieht das übrige Europa nach. Gestern präsentierte Jan Böhmermann im "Neo Magazin Royal" das Video "Germany second" - mit der Ankündigung, weitere Länder würden folgen.

Fast 17 Millionen Menschen haben das Video "The Netherlands welcomes Trump in his own words" der niederländischen Late Night-Show "Zondag met Lubach" inzwischen gesehen. Bei der Veröffentlichung wartete man in Deutschland gespannt auf die erste Folge des "Neo Magazin Royals", in der Hoffnung, dass Jan Böhmermann ein ähnliches Bewerbungsvideo für Deutschland produzieren würde. Und sie wurden nicht enttäuscht.

Mit der Berliner Mauer, FKK und Adolf Hitler wirbt das Satire-Video "Germany Second" um die Gunst des neuen US-Präsidenten.

Auf der Homepage www.everysecondcounts.eu präsentieren Late-Night Shows aus ganz Europa ihre Bewerbungsvideos. Zeitweise war die Seite überlastet. Böhmermann sprach in der Sendung von elf Sendungen, die ihre Teilnahme bestätigt hätten. Weitere sollen folgen. "Die besten Late-Night Shows außerhalb der USA machen mit", kündigte der 35-Jährige in der Sendung an. Von wem die Idee zum fiktiven Wettbewerb stammt, geht aus der Ankündigung nicht klar hervor. Man versuche aber, so Böhmermann, weitere Länder, die bislang nicht zugesagt haben, mit ins Boot zu holen.

So bewerben die Shows ihre Länder

Die Schweiz versucht, mit Bergen, der Benachteiligung von Frauen und DJ Bobo, dem ersten Gangster Rapper überhaupt, der noch dazu weiß ist, zu punkten.



Aus den Niederlanden stammt das erste Bewerbungsvideo. Darin werben sie mit einem Deich, der den flachen Staat vor dem Wasser aus Mexiko beschütze, ebenso wie dem Bau des atlantischen Ozeans zum Schutz. Die Figur des "Zwarte Piet", dem schwarzen Helfer des niederländischen Nikolaus, soll als "das Rassistischste, was man jemals gesehen hat" den Präsidenten von den Niederlanden begeistern.

Dänemark versucht mit seiner Sprache, der kleinen Meerjungfrau, die laut Bewerbungsvideo gar nicht so klein ist, dem "sexy" Nationalvogel, dem Schwan und goldenen Türmen in Vergnügungsparks zu punkten.

Belgien führt den Manneken Pis, den Brunnen in Form eines urinierenden Jungen und Wahrzeichen der Hauptstadt Brüssel ins Feld, um Trump zu begeistern. Auch der Kriegsschauplatz Waterloo und die Band ABBA, die alternativen Fakten zufolge nicht schwedisch, sondern belgisch sei, sollen den Präsidenten überzeugen.

Portugal wirbt mit der Vertreibung der Araber im Mittelalter, dem Sieg der Fußball-Europameisterschaft 2016 und dem Karneval im Winter, der von "Perversen und halbnackten Frauen" gespickt sei.