Die Faszination am Eurovision Song Contest liegt auch in der unglaublichen Vielfalt begründet. Künstler unterschiedlichster Stilrichtungen sind auf der Bühne zu bewundern. Manchmal sind die Auftritte dann so speziell, dass sie schon skurril wirken. Wir haben einige davon zusammengestellt.

Irland: Dustin the Turkey

Griechenland: Michalis Rakintzis

Ukraine: Verka Serduchka

Österreich: Trackshittaz



Polen: Donatan & Cleo

Frankreich: Sebastien Tellier



Österreich: Alf Poier

Finnland: Lordi

Russland: Buranovskiye Babushki

Millionen Fernsehzuschauer werden sich die 62. Auflage des Eurovision Song Contest (ESC) in der Ukraine anschauen. Etliche Künstler unterschiedlichster musikalischer Prägung treten dort auf, wetteifern mit Gesang und Darbietung um den Siegerpokal - und die Aussicht auf steigende Verkaufszahlen. Seit 1956 versuchen sich internationale Künstler beim ESC. Auch Länder wie Aserbaidschan oder Israel sind mit dabei. Das ist kein Problem, denn es handelt sich nicht um einen europäischen Wettbewerb, sondern einen der Eurovision. Und an der Eurovision, dem internationalen Programmaustausch der Europäischen Rundfunkunion (EBU), dürfen alle Länder teilnehmen, die auch aktives Mitglied der EBU sind.Für den Weg auf das Siegertreppchen gibt es allerdings kein Patentrezept. Schätzen die Zuschauer in einem Jahr die Natürlichkeit eines Kandidaten, gewinnt bei einem anderen ESC eine maßlos übertriebene und künstlich wirkende Darbietung. In diesem Koordinatensystem gab es auch immer wieder Auftritte, die abseits von allem waren, das die Zuschauer jemals zuvor gesehen hatten. Das sind einige der skurrilsten Auftritte beim ESC:Dustin der Truthahn ist eine Puppe aus dem irischen Kinderfernsehen. Am 20. Mai 2008 trat er mit seinem Lied "Irelande Douze Pointe" für Irland an. Ins Finale schaffte er es jedoch nicht. Der Truthahn musste bereits im Halbfinale Federn lassen. Das ließen allerdings die Buh-Rufe der Zuschauer vor dem Auftritt schon früher vermuten.Mit dem Lied "S.A.G.A.P.O." und einer an Roboterbewegungen orientierten Choreografie kam der Grieche Michalis Rakintzis 2002 auf die ESC-Bühne. Der Auftritt, der unfreiwillig komisch wirkt, konnte auch das Publikum nicht überzeugen: Es reichte lediglich für Platz 17. Rakintzis machte seinem Unmut im Anschluss an die Veranstaltung Luft und sagte, die Platzierung habe er der schlechten Akustik in der Halle in Tallinn zu verdanken.Futuristisches Silberoutfit und einen großen Stern auf dem Kopf: So trat Andrij Mychajlowytsch Danylko als Alter Ego Verduka Serduchka auf die Bühne in Helsinki. Dem Ukrainer gelang dabei 2007 ein sensationeller zweiter Platz. Noch sensationeller, wenn man sich den Text des Liedes "Dancnig Lasha Tumbai" genauer anschaut. Etwa die Zeile: "Sieben Sieben ai-lju-lju".Bereits im Halbfinale des ESC 2015 mussten sich die österreichischen Hiphopper Trackshittaz verabschieden. Zu einem in Dialekt gehaltenen Lied namens "Woki mit deim Popo" tanzten sie sich über die Bühne und zeigten während des Auftritts eine bunte Schwarzlichtshow - die Zuschauer gaben ihnen dafür den letzten Platz.Der polnische Auftritt beim ESC 2014 überzeugte weniger durch Musik und Gesang, im Fokus standen andere Aktivitäten: Im knappen Folklorekleid Butter stampfen oder Wäsche über ein Waschbrett schrubben. Das Lied "My Slowianie - We are slavic" erreichte den 14. Platz.2008 fuhr Tellier beim ESC in Belgrad mit einem Golfkart auf die Bühne und begann sein Lied "Divin". Dazu lange Haare und Vollbart - so ähnlich wie die Background-Sängerinnen. Tellier belegte den 18. Platz. Er erntete viel Kritik, weil er ein englischsprachiges Lied zum Besten gab - das erste Mal, dass ein französischer Künstler das beim ESC gemacht hatte.Unsere Nachbarn im Südosten sind gleich mehrfach vertreten. 2003 schaffte es der Kabarettist und Liedermacher Alf Poier beim ESC auf den sechsten Platz. Er erreichte mit seinem Lied "Weil der Mensch zählt" eine der besten Platzierungen der Österreicher überhaupt. Das Ganze mit einem sehr eigenwilligen Text: "Doch wer mehr über Tiere wissen wü muss Biologie studiern, oder sich im Anschluss auf meiner Homepage informieren."War ja irgendwie klar, dass die finnische Heavy Metal-Band Lordi hier auftauchen wird. In dämonische Kostüme gehüllt sorgten die Finnen für Aufsehen, als sie mit "Hard Rock Hallelujah" 2006 den ersten Platz erreichten. Höhepunkt: Als dem Sänger plötzlich Flügel aus dem Rücken sprießen.2012 überraschte der russische Auftritt das Publikum. Mit dem Lied "Party for Everybody" trat eine Gruppe älterer Damen in Tracht auf die Bühne. Obwohl manche Töne etwas schräg klangen, gelang es der Band mit einem Durchschnittsalter von 66 Jahren, den zweiten Platz zu erreichen.