Konstanz Es ist wieder soweit: Aber wo ist eigentlich die Schneeschaufel?

Schnee bis in die tieferen Lagen. Auch am Bodensee. Dieser Winter hat SÜDKURIER-Redakteur Alexander Michel bitter enttäuscht. Denn jetzt droht zusätzliche Arbeit.

Das Jahr fängt schlecht an. Metallisches Kratzen auf Pflastersteinen lässt einen aus dem Schlaf fahren. Der pflichtbewusste Nachbar hat sich früh aus den Federn gequält. Er hinterlässt eine tadellose schneefreie Schneise vor unseren Reihenhäuschen und quält mich mit einem schlechten Gewissen. Eigentlich sollte man ja selbst mal ran und im Dunkeln den Weg durch die Saukälte bahnen. Aber die Hoffnung auf den harmlosen Winter ohne Schneeterror war doch größer. Also blieb die Schneeschaufel im Gerümpel der Garage stehen, wo vermutlich auch noch irgendwo ein halb leerer Sack mit festgebackenem Streusalz herumliegt.

Würde in der Kolonie schwäbische Kehrwochenordnung walten und würde das stadtamtliche Diktat vom ständigen Freihalten der Wege ernst genommen, wäre das Schneeschippen durch einen Dienstplan streng geregelt. Den gibt es aber nicht. Also greifen immer die selben Dussel zur Schaufel und stellen diese vor der Haustür bereit. Immerhin wartet eine sportliche Aufgabe: Etwa 50 Meter sind – quer über einen Garagenvorplatz – schaufelnd zu überwinden, und dann ist der Bürgersteig zur Straße und der Mülltonnenstellplatz noch gar nicht mitgerechnet. Kein Wunder, dass man beim Anblick der provozierend geschlossenen Schneedecke an einen Flammenwerfer denkt oder an die praktischen Gasbrenner, mit denen Dackdecker und Straßenbauer hantieren, wenn sie Bitumen schmelzen. Warum bin ich kein Dachdecker oder Straßenbauer!?

Aber wir schaufeln. Technisch gesehen Steinzeit. Nur dass viele Schaufeln jetzt nicht mehr aus Blech, sondern aus Plastik sind. Sie sind zwar billiger und leiser, aber auch schmaler, und weil sie so schön leicht sind, sind die Kinder damit irgendwo im Gelände unterwegs, haben sie liegenlassen und ich muss das Ding erst mal ausgraben. Inzwischen dringt die Nässe in die eilig übergestreiften Turnschuhe, die Zehen werden steif – und der Winter wird mit Inbrunst verflucht.

Fragen über Fragen auf Grund der weißen Pracht

Liegt der Schnee höher, gibt es vor der Garagenzeile ein Problem. Schaufelt man den eigenen Vorplatz frei, damit man den Wagen nicht zur Schnee-Ramme machen muss, stellt sich die Frage: Wohin mit dem Zeug? Einfach vor die Garage des Nachbarn linker Hand schieben? Steht ja sowieso nur ein Motorrad drin. Der Nachbar rechts parkt sein Auto immer an der Straße. Aber was ist, wenn er auf die Idee kommt, sein Auto ausnahmsweise reinzufahren? Dann muss er sich durch einen hochalpinen Schnee-Everest kämpfen, den ich dort aufgetürmt habe.

Nepal am Bodensee ist auch keine Option und einen weiteren Ratlosigkeitsfluch wert. Die Kinder fordern lauthals ihre Schlitten, meine Laune gefriert. Doch eine Lösung zeichnet sich im Gestöber schemenhaft ab: Der Bau von riesigen Grusel-Schneemännern als Mahnmale gegen den Winter, oder noch besser: Eine Schneebar – mit Glühwein gratis für die Schneeschipperfraktion.