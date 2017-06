vor 1 Stunde dpa Arlington/Neckarsulm Erschwingliche „High-end“-Mode? Heidi Klum soll Lidl Starthilfe in USA geben

Der Discounter Lidl setzt bei seiner US-Expansion auf Unterstützung von Heidi Klum. Nach der Eröffnung der ersten US-Filialen in der kommenden Woche werde im Laufe des Jahres eine exklusiv bei Lidl erhältliche Modelinie des deutschen Models eingeführt, teilte der Aldi-Rivale am Montag am US-Firmensitz in Arlington (Virginia) mit.