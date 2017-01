Italien Erneute Erdbeben in Italien

Es liegt meterhoch Schnee und schon wieder erzittert der Boden. Die Menschen in Amatrice sind am Rande ihrer Nervenkraft

Man hört den Wind durchs Telefon pfeifen als Maria Simonetta D’Angelo abnimmt. Sie ist niedergeschlagen. Seit den Erdstößen im vergangenen August lebt sie mit ihrem Bruder Pietro im Zelt vor dem beschädigten Haus in Moletano bei Amatrice. Im Camper, der den Landwirten zur Verfügung gestellt wurde, ist wegen der eisigen Temperaturen die Toilette kaputt gegangen. „Wir haben zwei Meter Schnee hier, einen Sturm und jetzt auch noch das neue Erdbeben“, sagt die Frau am Rande ihrer Kräfte. Die Erde in Mittelitalien kommt nicht zur Ruhe. Am Mittwoch erschütterten ab 10.25 Uhr vier schwere Erdstöße die Gegend um Amatrice, der heftigste mit Stärke 5,5. „Wie Bomben“ hätte sich das Erdbeben angefühlt, berichtet D’Angelo. Bereits im vergangenen August und Oktober bebte die Erde in der Gegend, mehr als 300 Menschen kamen ums Leben. Tote soll es diesmal keine geben.

Ihr Bruder Pietro kontrolliere gerade, ob die 700 Schafe noch am Leben seien, sagt D’Angelo am Telefon. Für die Tiere stellten die Behörden vor einigen Wochen ein sommerliches Zelt zur Verfügung, das den Erdstößen, aber auch den Schneemassen nicht gewachsen sein könnte. „Die Rückseite unserer Dorfkirche ist heute zusammengebrochen“, berichtet D’Angelo. Aber wegen des Schnees hätte niemand die genauen Schäden begutachten können. Laut Erdbebenforschern befand sich das Epizentrum der Erdstöße vom Mittwoch etwa zehn Kilometer südlich von Amatrice und in neun Kilometern Tiefe.

Aus Amatrice und anderen Gemeinden im Gebiet zwischen den Regionen Latium, Abruzzen und Umbrien wurden kleinere Schäden an Gebäuden gemeldet. Zahlreiche Haushalte haben keinen Strom. In den Abruzzen wurde der Zugverkehr eingestellt. Auch die Autobahn zwischen Rom und L’Aquila in den Abruzzen wurde gesperrt, um mögliche Schäden zu überprüfen. Dass die Erdstöße erneut besonders stark waren, war sogar in Neapel, Florenz sowie im über 100 Kilometer entfernten Rom zu merken. In der Hauptstadt wurde der Betrieb der U-Bahn für einige Stunden vorsorglich eingestellt. In einigen Schulen verließen Schüler die Gebäude.

In der Erdbebenregion wurden die Hilfsarbeiten vor allem durch die Schneemassen behindert. Sergio Pirozzi, Bürgermeister von Amatrice, wies auf Personen hin, die wegen des Schnees ihre Häuser nicht verlassen könnten. „Viele Straßen sind vom Schnee versperrt, wir haben nicht genügend Schneepflüge“, sagte Pirozzi. „Was haben wir getan? Der Schnee, die Erdstöße, das ist wie der biblische Überfall der Heuschrecken in Ägypten.“ Laut Pirozzi handelte sich um die schwersten Schneefälle seit 1958 in der Gegend.