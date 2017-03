Bern Erneut Zug in Schweiz entgleist - keine Informationen über Verletzte

Erneut Zug in Schweiz entgleist - keine Informationen über Verletzte

Zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen ist in der Schweiz ein Zug entgleist.

Diesmal handelte sich um eine S-Bahn in der Hauptstadt Bern, wie die Eisenbahngesellschaft SBB am Mittwoch mitteilte. Das Unglück ereignete sich bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof. Über Verletzte gab es zunächst keine Angaben.Vor einer Woche war in Luzern ein italienischer Zug bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof entgleist. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt. Die Unglücksursache wird noch untersucht. Der Bahnhof war mehrere Tage gesperrt.