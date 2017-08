vor 23 Minuten dpa Meaux Ermittlungsverfahren nach Auto-Attacke auf Pizzeria in Frankreich

Noch immer ist nicht klar, warum ein 32-Jähriger sein Auto in eine Pizzeria steuerte und damit ein Mädchen tötete. Er macht konfuse Aussagen - eine psychiatrische Untersuchung sieht aber keine Beeinträchtigung des Urteilsvermögens.

Die französische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet, der mit einem Auto in eine Pizzeria gerast ist und eine Zwölfjährige getötet hat. Ein Richter ordnete am Mittwoch zudem Untersuchungshaft für den 32-Jährigen an, wie die Staatsanwaltschaft von Meaux mitteilte. Gegen ihn wird insbesondere wegen Mordes und versuchten Mordes ermittelt.



Der Beschuldigte habe sich vor dem Ermittlungsrichter nicht zu der Tat geäußert, erklärte Staatsanwältin Dominique Laurens. Zuvor hatte die Ermittlungsbehörde den Mann nach einer psychiatrischen Untersuchung für schuldfähig erklärt. Es sei keine Beeinträchtigung der Urteilsfähigkeit festgestellt worden.



Der stellvertretende Staatsanwalt Eric de Valroger hatte am Vortag von unzusammenhängenden Aussagen und einem „regelrechten Verfolgungswahn“ des 32-Jährigen berichtet. Zwölf weitere Menschen waren bei dem Vorfall am Montagabend im kleinen Ort Sept-Sorts etwa 60 Kilometer östlich von Paris verletzt worden.



Der Mann steuerte sein Auto nach Darstellung der Ermittler absichtlich in die Terrasse der Pizzeria. Das Todesopfer und die Verletzten gehörten zu den rund 30 Gästen des Restaurants. Das Motiv blieb bislang unklar, die Ermittler hatten einen terroristischen Hintergrund komplett ausgeschlossen. Ein erster Test habe erwiesen, dass der Verdächtige Rausch- oder Suchtmittel genommen habe, hatte de Valroger am Dienstag gesagt.