Quiz Erkennen Sie diese Städte an ihrem Radwegenetz?

Eigene Wege für Radfahrer gehören heute fest zum Straßenbild einer modernen Stadt. Dennoch sind die Radwege in deutschen Städten unterschiedlich stark ausgebaut. Wir haben die Radwege mehrerer Städte auf Karten dargestellt. Wissen Sie, um welche Städte es sich dabei handelt?

Quellen und Umsetzung

Woher stammen die Daten? Grundlage der Karten ist die OpenStreetMap . Sie ist ein großes, offenes Mitmachprojekt ähnlich der Wikipedia, nur eben für Kartenmaterial. Sie wird von zahlreichen Freiwilligen gepflegt und ist frei nutzbar. Dies ermöglicht es auch, wie für die hier gezeigten Karten, Teile des Kartenmaterials zu bearbeiten und für andere Zwecke zu nutzen.

Wie wurden die Karten erstellt? In der OpenStreetMap haben alle Straßen und Wege genaue Beschreibungen , wozu sie dienen und genutzt werden. So auch alle Radwege. Anhand dieser Beschreibungen wurden für alle Städte jeweils die Radwege herausgesucht und von uns auf Karten dargestellt. Als Radwege galten hierbei diese Straßentypen: highway=cycleway, cycleway=lane, cycleway=track.

Täglich sind hunderte, in Großstädten bis zu tausende Menschen auf Radwegen unterwegs und suchen sich so mit ihrem Zweirad den Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen. Doch nicht in jeder Stadt sind die Wege gleich gut ausgebaut. In vielen Städten bilden sie ein dichtes Netz, das sich über das gesamte Stadtgebiet erstreckt, in anderen wiederum gibt es nur wenige eigens für Radfahrer eingerichtete Wege. Erkennen Sie diese deutschen Städte allein an ihrem Radwegenetz?Nach einer Idee des Guardian und der Bike Citizens