Schweiz Erdbeben in der Zentralschweiz erschüttert die Region

Um 21:12 Uhr ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 4,6 in der Schweiz. Der Erdstoß war bis weit in die SÜDKURIER-Region spürbar.

#Erdbeben spürbar bis in die Landkreise #Konstanz und #Bodenseekreis, noch keine Schäden gemeldet — Polizei Konstanz (@PolizeiKonstanz) 6. März 2017

Felt #earthquake M2.2 strikes 24 km SE of Schwyz (Switzerland) 50 min ago. Please report to: https://t.co/n5ph37CWTi pic.twitter.com/SemZZTbSbM — EMSC (@LastQuake) 6. März 2017

Das Beben mit einer Magnitude von 4.6 wurde in der gesamten Zentralschweiz deutlich verspürt. Zahlreiche Meldungen zudem aus BE, AG, ZH & GR — Erdbebendienst (@seismoCH_D) 6. März 2017

22:57 Erdbeben der Stärke 2.8 bei Ortstock SZ. Möglicherweise spürbar. Keine Schäden zu erwarten. https://t.co/ocfjViUJeG — Erdbebendienst (@seismoCH_D) 6. März 2017

Rund ein Dutzend Nachbeben registriert, eines leicht spürbar. Weitere Nachbeben zu erwarten, in sehr seltenen Fällen grössere Beben möglich. — Erdbebendienst (@seismoCH_D) 6. März 2017

Das Epizentrum lag gemäß Angaben des Schweizerischen Erdbebendienstes bei Ortstock im Kanton Schwyz, unweit des Klausenpasses, etwa zwischen Chur und Luzern. Nach Meldungen war das Erdbeben bis nach Villingen im Norden und bis ins Tessin im Süden deutlich spürbar. Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Konstanz sind einige Anrufe besorgter Bürger eingegangen, zu Schadensmeldungen kam es aber nicht. Auch in der Schweiz wurden zunächst keine Meldungen von nennenswerten Schäden bekannt.Eine Stärke von 4,6 bedeutet eine der stärksten Erschütterungen für die Schweiz in den vergangenen Jahren. Eine erste Meldung sprach von einer Stärke von 4,7. Erdbeben ereignen sich jeden Tag dutzendfach. Am gestrigen Abend registrierten Spezialseiten im Internet für die vergangenen 24 Stunden 124 Erschütterungen weltweit.Auch in Überlingen und in Salem, Daisendorf und Frickingen war das Beben deutlich spürbar, wie auf Sozialen Medien berichtet wurde. Nach Auskunft der Polizei in Überlingen sind aber keine Anrufe besorgter Bürger oder gar Schadensmeldungen eingegangen.In Mönchweiler, Pfaffenweiler, Rietheim und Villingen spürten Bürger kurz nach 21.15 Uhr die Bewegung. Auch in Donaueschingen spürten viele Bürger das Beben. Entsprechende Hinweise waren auf der Facebookseite der Redaktion eingegangen.Am späten Abend hat es in der Schweiz erneut gebebt. Der zweite Erdstoß des Abends im Schwyzer Ort Ortstock ist mit einem Wert von 2,8 auf der Richter-Skala allerdings weitaus schwächer. Schäden sind nicht zu erwarten.Der Schweizerische Erdbebendienst vermeldet am späten Montagabend, dass noch weitere Nachbeben zu erwarten sind. In seltenen Fällen seien größere Beben möglich.