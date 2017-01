Rio de Janeiro Er ermittelte gegen prominente Politiker: Brasiliens Korruptionsrichter stirbt bei Flugzeugabsturz

Bei einem Flugzeugabsturz ist einer der höchsten Richter Brasiliens, der für die Korruptionsermittlungen gegen prominente Politiker zuständig ist, ums Leben gekommen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Wie sein Sohn betätigte, starb das Mitglied des Oberstes Gerichtshofs, Teori Zavascki, als ein kleines Flugzeug mit vier Passagieren an Bord bei der Stadt Paraty in das Meer stürzte. Die Umstände waren zunächst unklar, die Maschine stürzte am Donnerstag aus São Paulo kommend etwa zwei Kilometer von der Landepiste entfernt ab.

Paraty liegt rund 260 Kilometer westlich von Rio de Janeiro an der sogenannten Costa Verde. Zavascki war 2012 von der inzwischen des Amtes enthobenen Präsidentin Dilma Rousseff berufen worden. Der 68-Jährige führte die Ermittlungen am Obersten Gerichtshof im Rahmen des größten Korruptionsskandals des Landes, der „Lava-Jato“-Affäre. Auch viele Politiker aus dem Umfeld des neuen konservativen Präsidenten Michel Temer stehen unter Verdacht, in die Affäre um Schmiergeldzahlungen bei öffentlichen Auftragsvergaben verwickelt zu sein.