Genf Entwicklung der Weltbevölkerung: Auf der Erde wird es enger

Die UN sagt eine fallende globale Geburtenrate voraus, dennoch sollen bis 2100 mehr als elf Milliarden Menschen auf der Welt leben. Bis 2050 soll Nigeria die USA als Land mit der drittgrößten Bevölkerung ablösen.

Die Weltbevölkerung wächst und wächst: Leben heute 7,6 Milliarden Menschen auf unserem Planeten, sollen es im Jahr 2050 bereits 9,8 Milliarden Menschen sein. Im Jahr 2100 wird die Weltbevölkerung dann auf 11,2 Milliarden Menschen angewachsen sein. Diese Prognose veröffentlichte die Abteilung für Wirtschaft und Soziales der Vereinten Nationen in New York.

Die Experten gehen laut ihrem jüngsten Report davon aus, dass die Weltbevölkerung über die nächsten Jahre durchschnittlich alle zwölf Monate um rund 83 Millionen Menschen zunehmen werde. Im Jahr 1990 lebten auf der Welt noch 5,3 Milliarden Männer, Frauen und Kinder. Die UN präsentierten den Bericht im Vorfeld des Weltbevölkerungstages am 11. Juli. Bis zum Ende des Jahrhunderts rechnen die UN-Experten mit einer kontinuierlich fallenden globalen Geburtenrate.

Zwischen 2010 und 2015 betrug die globale Rate 2,5 Kinder pro Frau, bis 2100 sollen es nur noch zwei Kinder pro Frau sein. Bei Statistikern gilt die Faust-regel: Frauen müssen im Durchschnitt 2,1 Kinder auf die Welt bringen, um die Bevölkerungszahl stabil zu halten. Bis weit in das 21. Jahrhundert hinein wird also die globale Geburtenrate hoch genug sein, um die Weltbevölkerung ansteigen zu lassen. Der demographische Zuwachs in den kommenden Jahrzehnten findet laut den Fachleuten vor allem in den 47 ärmsten Ländern statt. Die Bevölkerung in diesen Ländern nehme von heute einer Milliarde Menschen auf 1,9 Milliarden zur Mitte des Jahrhunderts zu. Dort gebären Frauen im Durchschnitt 4,3 Kinder. Zum Vergleich: In Europa brachten Frauen in den Jahren 2010 bis 2015 im Durchschnitt 1,6 Kinder auf die Welt.

Ein weiterer Faktor des weltweiten Bevölkerungswachstums ist die steigende Lebenserwartung. Die Zahl der Menschen in einem Alter von über 60 Jahre wird sich laut den UN-Schätzungen von heute knapp einer Milliarde auf 3,1 Milliarden im Jahr 2100 mehr als verdreifachen. Möglich ist das vor allem durch den medizinischen Fortschritt.

Und wo werden die meisten Menschen leben? Die UN-Experten zeigen auf Indien. Den Berechnungen zufolge wird Indien bis 2024 China als bevölkerungsreichstes Land ablösen. In China leben derzeit den UN-Angaben nach 1,4 Milliarden Menschen. Zudem werde bis 2050 Nigeria die USA als Land mit der drittgrößten Bevölkerung der Welt verdrängen.

Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung in Hannover sieht in der Verhütung eines der besten Mittel, um den Zuwachs zu steuern. Noch immer könnten mehr als 220 Millionen Frauen in Entwicklungsländern nicht verhüten, obwohl sie das gerne möchten. „Hätten alle diese Frauen Zugang zu modernen Verhütungsmitteln, gäbe es jährlich 21 Millionen weniger ungeplante Geburten“, betonte die Geschäftsführerin der Stiftung, Renate Bähr.