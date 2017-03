Augsburg Eltern aus Augsburg quälen die eigene Tochter: Verurteilung auf Bewährung

Ein Ehepaar aus einem Augsburger Vorort hat die eigene Tochter unter anderem in eine Kammer gesperrt, angekettet und die eingenässte Unterhose über den Kopf gezogen. Dafür wurden Mutter und Stiefvater nun verurteilt. Ums Gefängnis kommen sie herum.

Taten begannen 1999

Keine Entschuldigung der Mutter und des Stiefvaters

Sadistische Erziehungsmethoden waren bei der Familie aus dem Augsburger Vorort Neusäß mehr als sechs Jahre lang an der Tagesordnung. Die Tochter wurde regelmäßig stundenlang in eine kaum zwei Quadratmeter große Abstellkammer gesperrt. Das Kind musste mitten in der Nacht Kniebeugen machen - mindestens eine Stunde lang. Es wurde von der Mutter und dem Stiefvater zum Essen scharfer Peperoni gezwungen. Wasser, um den schlimmen Durst danach zu stillen, bekam das Mädchen nicht.Die Eltern der so Gepeinigten wurden am Freitag vom Amtsgericht Augsburg zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Wenn die 58 Jahre alte Frau und der 53-jährige Mann kein umfassendes Geständnis abgelegt hätten, dann hätten sie wohl den Gang ins Gefängnis antreten müssen. Amtsrichter Stefan Lenzenhuber verhängte wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen die höchstmögliche Strafe, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann.Die Taten des Ehepaars liegen schon eine Weile zurück. Sie begannen im Jahr 1999, als das Mädchen zehn Jahre alt war, und endeten erst mit dem Auszug der Jugendlichen. Die Staatsanwältin sprach von „grundlosen gewalttätigen Übergriffen“, wenn das Kind gelogen hatte oder frech geworden war.Die Eltern hatten sich eine ganze Palette von sadistischen Schikanen ausgedacht. Die Tochter wurde auch an einem Stuhl angekettet und musste auf dem harten Fußboden schlafen. Wenn sie in die Hose machte, musste sie sich die nasse Unterhose über den Kopf ziehen.Unmittelbar nach der Anklageverlesung unterbrach Lenzenhuber die Verhandlung und bat die beiden Verteidiger, die Staatsanwältin und den Anwalt der inzwischen 27 Jahre alten Tochter in sein Richterzimmer. Das Gericht wollte das Verfahren abkürzen und insbesondere dem Opfer eine Zeugenaussage ersparen. Der Rechtsanwalt der 27-Jährigen hatte bereits beantragt, dass im Fall einer Vernehmung die Öffentlichkeit vom Prozess ausgeschlossen werden müsse.Etwa eine Stunde lang verhandelten die Beteiligten hinter verschlossenen Türen miteinander. Dann kam es zu der Absprache mit der zweijährigen Bewährungsstrafe, wenn die Angeklagten die Vorwürfe zugeben. Während der Ermittlungen hatten sie noch alles bestritten.Die Tochter leidet bis heute an den permanenten Qualen in ihrer Kindheit. Sie hat Depressionen und musste mehrere Therapien machen. Ihre Peiniger haben sich auch verpflichtet, jeweils 3500 Euro Schmerzensgeld zu zahlen. Zum Prozess kam es, weil die junge Frau schließlich doch noch Anzeige erstattete.Wie frostig die Atmosphäre zwischen dem Paar und der Tochter weiterhin ist, wurde in der Verhandlung deutlich. Die 27-Jährige blickte von der Anklägerbank auf die andere Seite des Saals, wo ihre Mutter und der Stiefvater saßen. Doch die beiden nutzen ihr letztes Wort nicht für eine Entschuldigung, wie das viele Täter vor Gericht machen. „Mir fällt nichts mehr ein dazu“, meinte die Mutter frostig. „Mir auch nicht“, ergänzte ihr Mann.