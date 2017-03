Warschau Elf Personen entblößen sich im ehemaligen KZ Auschwitz und schlachten Schaf

Am Eingang zum früheren Nazi-Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz haben sich am Freitag elf Frauen und Männer entblößt und aneinandergekettet, nachdem sie ein Schaf geschlachtet hatten. Wie das Museum des Lagers mitteilte, wurden alle Teilnehmer der Aktion festgenommen, unter ihnen auch ein Deutscher.

Laut einem örtlichen Fernsehsender filmten die Teilnehmer ihr Vorgehen mit Hilfe einer Drohne. Vertreter der Gedenkstätte und der jüdischen Gemeinde zeigten sich schockiert. Die Festgenommenen seien zwischen 20 und 27 Jahre alt, teilte das Museum mit.

Sie wurden von der Museumswache dabei beobachtet, wie sie sich vor dem berüchtigten Tor mit dem zynischen Schriftzug „Arbeit macht frei“ entkleideten und aneinanderketteten. Örtlichen Medienberichten zufolge befestigten sie ein weißes Banner mit dem in roter Farbe geschriebenen Wort „Liebe“ über dem Tor.

Alle Teilnehmer seien festgenommen worden und würden verhört, sagte Polizeisprecherin Malgorzata Jurecka. Die Staatsanwaltschaft werde eingeschaltet. Die Teilnehmer der Aktion würden wahrscheinlich des Tatvorwurfs der „Entweihung eines Mahnmals“ beschuldigt.

Unter den Teilnehmern waren laut Polizei sechs Polen, vier Weißrussen und ein Deutscher. Unbestätigten örtlichen Medienberichten zufolge wollten die Aktivisten gegen den bewaffneten Konflikt in der Ukraine protestieren.

