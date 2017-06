London Einer der London-Attentäter wandelte sich kurz vor der Tat  Nachbarn sprechen von Familienvater, der Kinder liebte

Ein unauffälliger Familienvater, der Kinder liebte und gerne mit seinem Sohn Fußball spielte: So beschreiben Anwohner des Londoner Vororts Barking einen der drei mutmaßlichen Attentäter, die am Samstagabend sieben Menschen töteten und Dutzende weitere verletzten.

Kurz vor der Tat soll sich der Mann allerdings gewandelt haben. Britische Medien verbreiteten nach der Attacke ein Bild des von der Polizei getöteten Mannes, der als Anführer der Gruppe präsentiert wird. Darauf ist ein bärtiger Mann mit kahlrasiertem Schädel zu sehen, der eine Hose in Tarnfarben trägt. Er liegt am Boden und trägt eine Sprengstoffattrappe.

Ein Anwohner von Barking im Osten Londons sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Mann habe Abdul geheißen und sei im örtlichen Fitnesstudio „Abs“ genannt worden. Nach seinen Angaben war er „Asiate“ – so werden in Großbritannien Menschen vom indischen Subkontinent genannt, zu dem unter anderem auch Pakistan und Sri Lanka gehören.

Ein anderer Nachbar sagte, der Attentäter sei „sympathisch gewesen“. Allerdings habe er kürzlich sein Verhalten geändert. „Er war nicht aggressiv. Aber in letzter Zeit war er nicht mehr so gesprächig wie früher und sagte nur noch “Guten Tag' und 'Auf Wiedersehen'„.

Nach Angaben der Anwohner hatte “Abs„ zwei Kinder: Einen rund drei Jahre alten Jungen und eine erst wenige Wochen alte Tochter. Er habe “Kinder geliebt„, seinen Sohn auf den Schultern getragen oder mit ihm Fußball im Park gespielt. Der Attentäter lebte demnach rund ein Jahr in dem Arbeiter-Vorort.

Einer der Nachbarn sagte, der Mann habe am Freitag einen gemieteten Lieferwagen vor dem Haus geparkt. Mit einem solchen Fahrzeug waren die drei Attentäter am Samstagabend auf der London Bridge im Herzen der britischen Hauptstadt in eine Menschenmenge gerast. Anschließend stachen sie in einem angrenzenden Ausgehviertel wahllos auf Menschen ein. Bei dem Anschlag wurden sieben Menschen getötet und 48 weitere verletzt.