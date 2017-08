Chicago Ein Toter und ein Vermisster nach Explosion an US-Schule

Während Bauarbeiten kam es zu einer Gasexplosion im Schulgebäude. Neuen weitere Menschen wurden verletzt.

Im US-Bundesstaat Minnesota ist bei einer Gasexplosion in einer Schule am Mittwoch ein Mensch ums Leben gekommen. Neun weitere wurden verletzt, mindestens einer von ihnen schwebte in Lebensgefahr, wie die Rettungskräfte mitteilten. Ein Mitglied der Belegschaft der christlichen Schule in Minneapolis wurde zudem vermisst.

Das Unglück ereignete sich am Mittwochmorgen (Ortszeit) in einem der Schulgebäude. Dort waren Bauarbeiten im Gange. Die Rettungskräfte wollten die Nacht hindurch nach dem Vermissten suchen. Nach Angaben der Feuerwehr gestalteten sich die Sucharbeiten schwierig, da das teilweise eingestürzte Gebäude zunächst stabilisiert werden musste.