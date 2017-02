Quepos Ein Mini-Faultier erobert die Herzen im Sturm

Tierisch: Ein zurückgelassenes Faultier aus Costa Rica macht im Internet Furore.

Das Faultier wurde im tropischen Regenwald in Quepos an der Pazifik-Küste entdeckt und kam in die Obhut der Organisation „Kids Saving the Rainforest“. Womöglich war es von einem Baum gefallen. In dem Reservat soll das Tier so weit gepflegt werden, dass es wieder in die Wildnis entlassen werden kann.

Bekannt wurde das träge Mini-Faultier B-Rad mit dem verträumten Blick durch ein YouTube-Video des Abenteurers Coyote Peterson. Er habe das „entzückendste Tier der Welt“ getroffen, sagte er.