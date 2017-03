Kaufbeuren Ein Jahr nachdem sie Gerichtsakten stahl: Reichsbürgerin in Spanien verhaftet

Eine Gruppe Reichsbürger" erklärt im Gerichtssaal einem Staatsanwalt die "Verhaftung", klaut die Gerichtsakte und türmt aus dem Saal. Diese Aktion wurde vor einem Jahr durch ein Internetvideo bundesweit bekannt. Nun wurde die Hauptverdächtige in Spanien gefasst.

Reichsbürger ließen Staatsanwalt verhaften

Nach dem dreisten Diebstahl ihrer Gerichtsakte ist eine sogenannte Reichsbürgerin aus dem Allgäu in Spanien verhaftet worden. Wie das Amtsgericht Kaufbeuren am Donnerstag berichtete, läuft derzeit das Auslieferungsverfahren.Die Frau war am 20. Januar 2016 wegen Fahrens ohne Führerschein angeklagt gewesen. Während der Verhandlung in Kaufbeuren kam es zu tumultartigen Szenen im Gerichtssaal, die Angeklagte sprengte mit Helfern die Verhandlung. Die Gruppe entwendete dabei auch die Akte.Im Juni hatte es dann einen weiteren Prozess wegen des Aktendiebstahls geben sollen. Nachdem die 50-Jährige dazu nicht erschien, erließ das Amtsgericht einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Zunächst hatte die „Augsburger Allgemeine“ über die Festnahme in Spanien berichtet.Der Aktendiebstahl von Kaufbeuren erlangte vor einem Jahr überregionale Bekanntheit, nachdem ein Video von der Aktion in dem Gerichtssaal im Internet veröffentlicht wurde. Ein älterer Mann aus dem Publikum hatte zum Staatsanwalt gesagt: „Sie sind verhaftet!“ Dann türmte die Angeklagte in einer Verhandlungspause mit der Akte und mit den Helfern aus dem Gericht.Gegen vier Unterstützer wurden später Strafbefehle erlassen. Die Verhandlung gegen die 50-Jährige soll nach der Auslieferung nachgeholt werden. Zudem muss sie noch eine achtmonatige Gefängnisstrafe wegen Fahrens ohne Führerschein verbüßen, Bewährung hatte die Angeklagte nicht bekommen.Die Reichsbürger" oder „Germaniten“ lehnen die Bundesrepublik als Staat ab und ignorieren deswegen oftmals auch die Gesetze. Inzwischen kommt es deswegen häufig zu Gerichtsverhandlungen gegen Anhänger der Reichsbürgerbewegung. Von den Gerichten werden dabei mittlerweile oftmals erhöhte Sicherheitsmaßnahmen angeordnet.Im Oktober hatte ein Reichsbürger in Mittelfranken bei einer Razzia auf vier Polizisten geschossen und einen 32-jährigen Beamten getötet.