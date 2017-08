Bristol Ein Farbenmeer am Himmel: Bunte Heißluftballone und Drachen über England

Mehr als 130 Heißluftballone haben an einem viertägigen internationalen Fest im englischen Bristol teilgenommen. Hier gibt es die traumhaften Bilder!

Es ist nach Angaben der Organisatoren die größte Veranstaltung dieser Art in Europa. Am Donnerstag und Samstag hatte dem Nachrichtensender BBC zufolge starker Wind den Ballonfahrern zu schaffen gemacht. Bunt ging es auch in Portsmouth zu, wo am Sonntag ein internationales Drachenfestival zu Ende ging. In diesem Jahr stand das Treffen unter dem Motto „Die sieben Kontinente“.

Weitere Bilder vom Ballonfestival in Bristol: