Düsseldorf/Hannover Eier mit Fipronil-Belastung in den Restmüll werfen oder zurückgeben

Verbraucher können anhand der aufgestempelten Nummern selbst überprüfen, ob Eier in ihrem Kühlschrank mit dem Insektizid Fipronil belastet sind.

Eine akute Gesundheitsgefährdung besteht bei entsprechenden Eiern, die in Deutschland in den Handel gelangt sind, zwar nicht - darauf weist das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in Berlin hin. Trotzdem raten die zuständigen Landesministerien in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen dazu, solche Eier zu entsorgen. Das geht ganz regulär über die Restmülltonne. Wer will, kann die betroffenen Eier jedoch auch zum Händler zurückbringen und sein Geld zurückfordern.



Der Hinweis auf eine Fipronil-Belastung ist die aufgestempelte Nummer: Laut dem Agrarministerium Niedersachsen sind Eier mit den Nummern 1-NL 4128604 und 1-NL 4286001 sowie den Mindesthaltbarkeitsdaten 14.08.2017 und 16.08.2017 betroffen. In Nordrhein-Westfalen sind es nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums die Chargen 1-NL 4128604, 1-NL 4286001, 0-NL 4392501 und 0-NL 4385501. Nicht auszuschließen ist, dass in den kommenden Tagen noch weitere Nummern hinzukommen.



Darüber hinaus warnt das Ministerium in Nordrhein-Westfalen vor Eiern, deren aufgestempelte Nummer die Zeichenfolge NL-40155 enthält. Diese Eier seien zwar nur in den niederländischen Handel gelangt. Wer in den Niederlanden eingekauft habe, könnte diese Eier allerdings nach Deutschland gebracht haben. Solche Eier sollten Verbraucher ebenfalls nicht verzehren, sondern im Restmüll entsorgen.